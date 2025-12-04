「財劃法覆議案」12/5表決 藍白拒邀卓揆報告

（圖／TVBS）

財劃法覆議案明天將在立法院進行表決，朝野協商達成共識後確定於5日投票，但藍白陣營拒絕邀請行政院長卓榮泰前來報告。立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，民進黨團要求卓榮泰來立院說明後再進行投票，但在野黨不但反對還表明一定會否決到底。此外，「停砍年金」法案協商也無共識，最快可能於12月12日闖關三讀。行政院對覆議案仍保有期待，而藍白陣營則已明確表態將予以否決。

立法院針對財劃法覆議案的朝野協商過程火藥味十足。民進黨團書記長陳培瑜在協商中抗議國民黨「沒收討論」、不給民進黨發言機會。同時，國民黨團書記長羅智強與民進黨立委吳思瑤為了停砍年金議題爭論不休，甚至在協商休息後仍各自堅持己見，爭論藍綠哪方執政時較照顧公教人員。

關於停砍年金法案，藍綠雙方最終沒有達成共識，該法案最快將於12月12日過冷凍期後進行三讀。面對立院協商破局的情況，行政院長卓榮泰面臨多重壓力，不僅是年金議題，財劃法覆議案也準備迎來挫敗。

行政院發言人李慧芝表示，政院對覆議案仍有期待，希望立法院在覆議15天期間內能全面審視院版財劃法。然而，藍白陣營不僅不接受政院立場，更在朝野協商中明確表態將否決到底，並確定5日投票時不邀請卓榮泰來立法院報告。

國民黨團總召傅萁批評卓榮泰，質疑其繼續留任的必要性，認為沒有必要邀請他來立法院做「陳腔濫調的報告」。民眾黨團總召黃國昌則指出，既然提出覆議就按照議事規則表決，沒必要讓「第八度提起覆議、中華民國憲政史上最會提起覆議的院長」再來立法院做任何報告。

隨著藍白聯手否決覆議案已成定局，朝野之間缺乏互信的狀況，使得政治衝突局面難以緩解。這場政治角力不僅反映出朝野對財政分配的歧見，也凸顯了台灣當前政治生態中的對立與僵局。

