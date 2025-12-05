財劃法覆議案59:50遭否決 綠黨團轟綁死國家財政：把下一代當人肉信用卡

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院針對再修版《財劃法》部分條例提出覆議，藍白今（5）日在立法院會表決時，再次俠人數優勢，以59比50票數退回覆議案。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜痛批，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給全國納稅人的錢來付，歷史會記得「是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

針對立法院14日三讀通過再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題。

陳培瑜透過臉書指出，藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。 更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出兩千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

陳培瑜指出，藍白還規定，中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答一個最關鍵的問題，「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」 這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

陳培瑜直言，更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。

陳培瑜強調，民進黨團支持行政院提起覆議，就是在守住兩件事，第一，國家財政不能被當成選舉提款機；第二，守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得「是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

