財劃法覆議遭否決卓榮泰竟稱無執行壓力 李彥秀轟「早該下台8次」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院長卓榮泰針對11月14日藍白連手三讀通過的《財劃法》再修版提出覆議，為擔任閣揆以來第8次覆議案，上週五再次遭國會否決，卓卻稱行政院對「不經正常議事程序」的決議沒有執行壓力，引發爭論。對此，國民黨立委李彥秀今（8）日批評，卓榮泰「8度覆議、8度失敗，恐怕早已下台8次」，竟還如此妄言顯然已經是嚴重失職；學者也張元祥提到，財政部長莊翠雲竟坦承好不容易提出的院版「算不出各縣市試算表」，直接戳破AI行動內閣的犀牛皮。

針對覆議遭否決，卓榮泰說，國會拒絕行政院報告，不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，「對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」。

李彥秀批評，卓榮泰過去也曾擔任立法委員，根本就是知法玩法，視法律為無物。她說，逕付二讀本來就是立院議事規則，過去民進黨使用更為氾濫；逕付二讀後還有一個月的「協商冷凍期」，朝野本來就可以就法案內容進行討論協商、取得共識。

李彥秀直指，民進黨政府不溝通、不協調、不尊重立院多數，還用過去完全執政的傲慢態度，將立法院當作「行政院立法局」，即使經過覆議、總統公布的法令，行政院也可以帶頭違法拒絕依法行政，這才是今天政治亂象的根源。

李彥秀直言，8度覆議、8度失敗代表行政院重大政策不受民意機關信任，在民主國家行政首長恐怕早就下台8次。她說，依法行政本就是民主國家最基本的原則，《財劃法》再修版覆議已經遭到立院否決，總統就必須依法公布實行，卓榮泰居然妄言「行政院沒有必須執行的壓力」，顯然已經是嚴重失職，更是嚴重失格。

另外，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥則提到，總統賴清德擔任台南市長與行政院長時，大聲疾呼要修改《財劃法》富中央、窮地方的沉痾；但執政後，卻始終頑抗修法，稱「現行《財劃法》是最好版本」，更將財政收支垂直分配、水平分配的專業討論，當成政治對抗的工具與籌碼。

張元祥認為，立院三讀通過《財劃法》修法後，行政院更是機關算盡，苛扣地方一般性補助款、計畫型補助款，中央集權又集錢，在野黨也才會有《財劃法》再修版的反制。他提到，行政院好不容易提出政院版《財劃法》，莊翠雲卻坦承「算不出各縣市試算表」，直接戳破AI行動內閣的犀牛皮。

張元祥說，「衝突、妥協、進步」是前總統陳水扁信奉的政治信條，更是突破少數困境的政治巧門，衝突只是策略手段，創造妥協的契機，進步才是真正的戰略目標；他批，賴、卓只學到衝突的皮毛，卻繼續在政治牢籠裡黔驢技窮而沾沾自喜。

照片來源：翻攝自李彥秀臉書

