財劃法覆議遭否決 卓揆批不經正常程序 沒必須執行的壓力

行政院長卓榮泰。（王千豪攝）

立法院藍白兩黨團今（5）天聯手否決行政院對《財政收支劃分法》所提出的覆議案。行政院長卓榮泰強硬回應，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」前接受媒體訪問，針對財劃法覆議案遭否決，卓榮泰表示，從立法院拒絕安排行政院到立法院做報告，執意表決，大概知道結果會如此。不過，最近一直以來，國會一些狀況，審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決；審查附議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰指出，行政院報告會把財劃法錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢也會讓整個爭議更為清楚而明白，但國會拒絕了這樣的程序跟結果。

卓榮泰撂話，不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，「對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

