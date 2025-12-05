財劃法覆議遭否決 卓揆轟藍白「鴕鳥心態」：政院沒有必須執行的壓力

行政院對財劃法提出覆議案，今（5）日在藍白黨團聯手下否決，依法行政院長應即接受原決議。而卓揆稍早受訪時以「鴕鳥心態」批評在野不顧議事程序、倫理，重話稱「行政院沒有必須執行的壓力」。

面對任內提覆議案的「8連敗」，卓榮泰表示，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院報告，執意的表決，大概都知道結果會是如此。

卓揆說，最近一直以來國會的狀況，審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決，審查覆議案，不經報告、不用答詢也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。政院報告會把財劃法錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚明白，但是國會拒絕這樣的程序跟結果。

卓榮泰強調，「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

