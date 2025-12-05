財劃法覆議遭否決 卓揆：決議違議事倫理 政院無須執行壓力

立法院日前再度修正《財政收支劃分法》，明定一般性補助款不得低於前一年度金額，行政院認為窒礙難行，提出覆議。立法院5日院會進行表決，在藍、白立委人數優勢下，覆議案遭否決。不過，行政院長卓榮泰下午受訪時強調，對於違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

《財政收支劃分法》修法爭議持續延燒，立法院5日院會記名投票表決財劃法覆議案，儘管民進黨團贊成覆議，但人數不敵藍、白立委，最終覆議案遭否決。

行政院長卓榮泰下午出席活動前受訪表示，從立法院拒絕安排行政院報告便逕行表決覆議案的態度來看，「大家都已經知道會是這樣的結果」。他指出，行政院盼藉由報告向國會及國人說明財劃法的錯誤內容，但近期立法院審查法案未進行討論便逕付二讀，覆議案也不經報告、不用答詢就強行表決。

廣告 廣告

卓榮泰強調，對於違反議事倫理的決議，政院沒有必須執行的壓力。他說：『(原音)不要以為把國人的眼睛、耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。』

財劃法爭議始於去年底立法院三讀的修正版本因分配公式有誤，導致新台幣345億元中央對地方統籌分配稅款無法分配。立法院日前再度三讀修正財劃法，但明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；計畫型補助款補助比率亦不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值，行政院認為窒礙難行，提出覆議。另外，行政院也針對財劃法提出修法版本，但在程序委員會遭擱置，暫緩列案。