財劃法覆議遭否決 卓榮泰轟立院「違反議事倫理」：沒有必須執行的壓力

立法院今（5）日院會表決《財政收支劃分法》覆議案，藍白再度聯手以人數優勢碾壓，最終以59票同意、50票不同意，全案不通過。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，立法院審查覆議案，拒絕安排行政院報告，執意表決，就是要讓真相無法呈現在國人面前。對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰今日下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，媒體關注《財劃法》覆議案遭否決一事。卓榮泰坦言，其實從立法院拒絕安排行政院報告，執意表決，就大概知道結果會是如此。

卓榮泰指出，最近以來國會的一些狀況，包括審查法案，不經討論、逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰強調，政院去報告，會把法案錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚；答詢，則會讓整個爭議更為清楚明白，但是國會拒絕了這樣的程序跟結果，「不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。」

最後，卓榮泰也罕見說重話：對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

