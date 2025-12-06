財劃法覆議遭否決 張麗善嗆問院版：有比較好 為什麼不算給我們看

《財劃法》遭否決，卓揆表示行政院「沒有必須執行的壓力」，雲林縣長張麗善（前左）呼籲行政院要尊重立法院，中央不要「搶錢爭權」。（張朝欣攝）

立法院5日審查《財劃法》覆議案，第8度否決《財劃法》議案，行政院長卓榮泰表示任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」。對此雲林縣長張麗善6日呼籲行政院要尊重立法院，不要為了「搶錢爭權」，犧牲第一線的縣市政府。同時質疑政院版本在二次修法後才匆忙推出，且至今仍沒有公布試算結果，「如果有比較好，為什麼不算給我們看」。

張麗善表示，第一次《財劃法》修正之所以需要再次補強，就是因為中央政府當時的誠意不足，雖然法案三讀通過，但中央卻「左手給、右手扣」，導致不得不進行第二次修正。

第二次修法的重點，就是要確保一般補助款必須符合法定預算，讓地方財政至少能有基本的平衡預算保障。另外，計畫型補助也要求比照各縣市10年的財力平均，這是為了讓地方政府能正常運作。

張麗善說，但從去年的《財劃法》通過到現在，政院一直說要提出更好的版本，眼看今年已經快要結束，卻拖到立院二次修法完成後才倉促端出政院版。按照道理，政院早就應該在第一次修法後、各縣市都表達意見時，就提出版本讓大家一起審查，而不是等到最後一刻才提出。

張麗善提到，政院這次的版本，看起來似乎對農業縣市比較有利，但現在最大的問題是大家不知道其換算方式、公式與比例，這些關鍵資訊，到目前為止地方政府都還不知道。政院應該公開透明，把版本攤在陽光下，讓各縣市清楚知道實際的平均分配，希望城鄉差距不要擴大，貧富懸殊也不要擴大。

張麗善指出，雲林是農業大縣，農水路等基本設備需要更新與提升，所以中央應在財政平衡預算中給予地方政府更多的預算支持，至少在人事費用上要能夠平衡，希望中央不要爭錢搶權，要以蒼生為念，要善盡溝通責任，不要再用對抗、對立的方式，因為最後犧牲的都是平民百姓。

立委張嘉郡表示，她還是再次強調這件事情一定要透過溝通、透過對話來解決。不要再把政黨對立、政治對抗的意識帶進人民的生活裡。因為無論是教育支出、社福支出，這些都一項不能少，都是百姓最基本、最重要的需求。

張嘉郡強調大家都不希望讓政治的對抗或意識形態，影響到地方的治理和人民的日常。三黨坐下來好好談、好好溝通，沒有什麼問題是不能解決的，一定找得到最大公約數，不應該讓政治成為百姓的負擔。

