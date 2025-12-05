財劃法覆議遭否決 綠批在野綁樁 藍籲卓揆正視

行政院對立法院11月14日再修正的財劃法部分條文提出覆議，藍、白立委今天(5日)挾人數優勢否決。民進黨表示，藍、白拒絕面對自己的錯誤，戕害國家財政大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野選舉的綁樁工具。國民黨則指出，覆議不是溝通無能的遮羞布，請卓揆認清現實，正視在野黨的意見。

立法院11月14日再修正財劃法部分條文，明定一般性補助款不得低於前一年度金額，行政院認為窒礙難行，提出覆議。立法院5日記名投票表決，藍、白立委挾人數優勢，覆議案以59票反對、50票贊成，遭到否決。

對於財劃法覆議案遭封殺，民進黨發言人李坤城表示，藍、白立委在一年內兩度惡修財劃法，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債新台幣5,000多億元，已經超過公債法上限。

李坤城指出，藍、白喊著要擴大地方財源，實質是關起門來搞政治分贓，掏空中央，將財政紀律與法律踩在腳底，要全民為他們透支下一代的未來買單，讓全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。他並呼籲藍、白不應阻擋已獲得多數地方政府認可的政院版財劃法。

對此，國民黨發言人牛煦庭表示，覆議不是溝通無能的遮羞布，請行政院長卓榮泰認清現實，正視在野黨的意見。他說，先不論國會通過多少法案，民進黨不想執行、就不執行；若政院版財劃法這麼好，為何不正面回應在野黨要求，公開水平分配數字？連討論都要搞黑箱，還想怪責在野黨。

牛煦庭並奉勸民進黨不要為了面子持續展現權力的傲慢，犧牲理性討論的空間。(編輯：沈鎮江)