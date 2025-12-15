財劃法覆議、釋憲走不通 民進黨：行政院能尋求的救濟，就是「不副署」

記者李鴻典／台北報導

民主進步黨今（15）天午間表示，藍白惡修《財劃法》，行政院三種救濟手段都合憲！

民進黨說明，從去年底到現在，短短一年內，藍白三度惡修財政收支劃分法，逼迫行政院舉債5,638億元分錢給地方政府，直接超過《公債法》規定的15%舉債上限！但行政院不可能違法舉債，也不可能接受立法院如此恣意侵犯屬於行政權的預算權，只好提起救濟。

民主進步黨今（15）天午間表示，藍白惡修《財劃法》，行政院三種救濟手段都合憲！（圖／翻攝自民進黨臉書）

民進黨列出三種行政院可依據憲法規定提出的救濟方式：

1.覆議：依據《憲法增修條文》第3條，行政院對立法院通過的法案、預算案，如果認為「窒礙難行」時，可以經總統核可後，移請立法院「覆議」。若覆議被否決，行政院就要接受決議，採取另外兩種救濟手段。

2.釋憲：行政院對立法院通過的法案，如果覺得有牴觸《憲法》規定、行政院不該執行（否則會違憲）時，則可以依據《憲法訴訟法》第47條聲請釋憲，由大法官組成的憲法法庭進行判決，確認到底有沒有違憲。

3.不副署：依據《憲法》第37條規定，總統公布立法院通過的法案時，行政院長必須副署以示負責（因為要依法行政的是行政院）。如果行政院長覺得法案明顯違憲或窒礙難行，可以「不副署」，但也就必須負起相對應的政治責任，即可能要面對立法院提出「不信任案」倒閣的後果。

民主進步黨說，事實上，面對國民黨與民眾黨持續提出違憲法案、侵犯行政權更破壞國家財政，從去年的國會擴權法案開始，行政院已經先後提出8次覆議，並在覆議被否決後，提出釋憲作為救濟。行政院所考慮的，都是遵守憲法的「忠誠義務」。

只是非常遺憾，藍白把持的立法院，不但屢屢否決覆議案，甚至在否決前連給行政院長說明的機會也不願意。在國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲後，藍白更惱羞成怒，直接修改憲法訴訟法，透過也有違憲疑慮的高門檻，癱瘓了憲法法庭的運作。

民主進步黨說，覆議和釋憲都走不通，那麼行政院能尋求的救濟，就是「不副署」了。我們支持行政院卓榮泰院長善盡職責，承擔《憲法》賦予的憲政責任！

提及藍白諸多爭議法案，卓榮泰直言，「我必將善盡「民主憲政守門人的職責。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

