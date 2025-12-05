財劃法覆議8度遭藍白否決...卓榮泰：勿以為能蒙蔽國人眼耳成鴕鳥「不正常決議，政院沒必須執行壓力」

藍白聯手於周五（12/5）第八度挾人數優勢，封殺行政院所提覆議案，這次否決的覆議案也是與藍白短期內三度修正的《財政收支劃分法》有關。 行政院長卓榮泰周五受訪坦言，從立法院拒絕讓行政院前往報告，就執意表決，「大概大家都知道結果會是如此」。他表示「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」。 卓揆也直言，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

藍白聯手三修財劃法 第八度否決卓內閣所提覆議

在藍白聯手下，立法院於去年12/20、今年11/14以及11/21「三度」修正「財劃法」，每次修法無不是在修正前次修法所遺留的缺漏。行政院在11/20院會中提出院版「財劃法」草案，盼立法院採納，以彌補先前多次修法造成的衝擊。

根據卓揆先前說明，「財劃法」版本包括有114年度總預算據以編列的最原始「舊版」、立法院去年12/20通過的「新版」、立法院11/14三讀的「再修版」，還有行政院11/20提出「院版」草案後，於11/21再度三讀的最新「再修惡版」，此次覆議對象為「再修版」。

立法院周五召開全院委員會審查行政院所提「財劃法」覆議案，並進行記名投票表決。在中國國民黨、台灣民眾黨席次多數優勢下，最終以59票不同意對上50票同意，再度封殺覆議案。立法院長韓國瑜宣告該法案維持原決議。

這次藍白再一次聯手封殺覆議案，是行政院長卓榮泰任內第八次提出覆議且失敗。根據中華民國憲法規定，在覆議失敗後，行政院須接受立法院原決議，修正後的「財劃法」將依程序進行後續施行。

立法院八度否決卓內閣覆議案全覽

次序 立法院否決日期 法案名稱 主要爭點 1 2024年6月21日 《立法院職權行使法》修正案 所謂「國會改革案」，主要針對立法院調查權、國會聽證會、藐視國會罪等規定，行政院認有權力失衡及違憲疑慮。 2 2024年6月21日 《刑法》修正案 也是「國會改革案」，增訂藐視國會罪相關刑責，行政院認涉及權力分立原則及人民權利保障。 3 2025年1月10日 《憲法訴訟法》修正案 大幅提高憲法法庭判決違憲門檻，行政院認為影響大法官行使職權及人民的憲法權利救濟。 4 2025年2月11日 《公職人員選舉罷免法》修正案 針對罷免門檻與程序等進行修正，行政院認為部分修法內容違反民主原則，窒礙難行。 5 2025年3月12日 《114年度中央政府總預算案》 行政院認為破壞國家憲政體制及五院院際權力分立、侵犯人民基本權利，影響民主法治運作。 6 2025年3月12日 《財政收支劃分法》修正案 行政院認為弱化國家財政健全，造成預算調適困難，且未經過實質充分討論，違背立法程序正義，導致五院體制失序、國家施政困難。 7 2025年4月11日 《警察人員人事條例》修正案 大幅提高警察、消防等人員等退休所得替代率，行政院認為破壞退撫制度公平性、未依法徵詢意見且財源未明。 8 2025年12月5日 《財政收支劃分法》修正案 行政院認為對中央預算與舉債上限造成嚴重衝擊，違背《公共債務法》等疑慮。

註：資料來源由記者整理、Gemini生成製表

立法院再拒行政院報告 卓榮泰：勿以為能蒙蔽國人眼耳成鴕鳥

卓揆週五出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」受訪表示，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告而執意表決，大概可知道結果會是如此，然最近國會審查法案不經討論，逕付二讀、強行表決，且審查覆議案不經報告、不用答詢也強行表決，就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓揆強調他們要向國會報告「財劃法」錯誤內容，透過答詢讓國人清楚整個爭議，但國會拒絕此程序與結果。他直言「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」。

卓揆最後表示，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

行政院：窒礙難行的法律 不會因立法院表決就變可行

行政院發言人李慧芝也表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利；而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

李慧芝也轉述，卓揆表示「真理越辯越明」，不經質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出「再修惡版」將使總預算舉債占比高達17.1%，超出「公債法」法定債限15%，政院無法違法編列預算。

卓揆表示，除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝表示，目前經立法院否決的8項覆議案中，有三案的覆議理由，已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括《立法院職權行使法》以及《刑法》經判違憲，新版「財劃法」也的確因為公式錯誤導致345億無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

李慧芝強調，而這也是行政院期望立法院能夠邀請卓揆說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等等。她呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版「財劃法」，讓國家財政體制回到正軌。

藍白屢修財劃法行政院認「窒礙難行」 立法院一再否決覆議案

立法院11/14由藍白陣營聯手三讀通過「財劃法」修法，主要調整中央與地方財政補助權責，內容包括中央對地方計畫型補助款的補助比率，不得低於過去十年同財力級距縣市的平均值，且地方政府一般性補助款不得低於修正施行前一年度編列數。

行政院先前已表態表示，該次「財劃法」修正內容，恐違背預算法規範、超過當年度舉債上限，將導致政府各項施政無法順利推動，因此提出覆議，盼立法院能重新審視修法內容。然覆議案在周五進入立法院院會審查後仍以59:50失敗。其中無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林憶君未投票，覆議案再度遭到否決。

鍾佳濱轟藍白把立法院當馬戲團 考卷寫錯被訂正卻又重蹈覆轍

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱在立法院表決前抨擊，一定會有在野黨立委說卓揆這屆行政院把覆議當兒戲，連同這一次高達八次。他表示，當在野黨指責行政院把覆議當兒戲時，他也直言在野黨「把立法院當馬戲團、把自己當猴子在耍」，才會讓立法院出現這麼多行政院「窒礙難行、難以執行」的法律。

鍾佳濱直言，行政院先前提覆議時的報告，就明白地告訴在野黨立法院去年12/20三讀的「財劃法」有明顯問題，所以不得不提出覆議，結果今年11/14在野黨通過的「財劃法」又犯一樣錯誤、沒任何改正。

鍾佳濱怒斥「丟臉」，並表示「難怪你們不需要請卓院長來報告，因為他上次的報告內容完全可以用」，也譬喻「學生考卷寫錯了，再考一次犯同樣的錯誤，老師連訂正都不用，把上次批改的考卷叫你回家看一看就好。」他最後喊話國眾兩黨早日悔改、回頭是岸。

相關新聞： 「財劃法」藍白擬退回政院版草案...卓榮泰直言：匆匆忙忙是要讓政府破產？竟不允許和地方從容溝通





