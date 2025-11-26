財劃法角力！藍籲公布各縣市試算表 綠擬發起公投

台北市 / 綜合報導

持續看到「財劃法」爭議，藍白黨團憑藉人數優勢，在立法院程序委員會將院版「財劃法」暫緩列案，對此，民進黨團揚言要透過公投綁大選全面迎戰，而今(26)日南高屏綠委集結砲轟國民黨立委柯志恩、謝龍介配合封殺法案，將影響南部財源分配，雙方隔空角力。

立委(國)謝龍介說：「這次高雄，屏東，台南全部都要翻轉啦。」鎖定「財劃法」戰場，嗆聲要扭轉南高屏政治版圖，不過國民黨立委謝龍介砲火意外穿牆， 立委(民)林俊憲說：「哪有立法院訂一個法，逼行政院要違法來執行，所以如果照藍白的那個版本，行政院就一定要違反預算法。」

就在隔壁會議室，集結南部民進黨立委，抨擊在野陣營封殺院版財劃法，而謝龍介捍衛藍營修法，音量差一點蓋過林俊憲發言，不過兩人在稍早前，立委(國)謝龍介說：「他先問我說要怎麼面對財劃法，用理性比較好討論。」

說好的理性溝通卻隔空叫陣，立法院程序委員會，在昨(25)日遭到在野陣營聯手表決暫緩院版「財劃法」列案，國民黨抨擊行政院宣稱，對地方的挹注將達到1兆2千億，卻似乎看得到吃不到，立委(國)柯志恩說：「如果金額沒有出來的話開什麼記者會啊，我們沒有反對，我們只是希望行政院能夠開誠布公，把各縣市的試算表全部弄出來。」

質疑沒有具體數字形同黑箱，讓民進黨相當不滿，也由於無法在周五院會，交付委員會審查，因此民進黨團揚言，要透過公投綁大選全面迎戰，立委(民)鍾佳濱說：「我們支持公民用公投來表達，對現在藍白掌握國會多數，對於他們的暴衝，我們要發揮一個公民制衡的力量。」

而行政院長卓榮泰也表態，除了財劃法爭議外，總預算案至今還躺在立法院，遲遲沒有審議，恐怕延宕明年度政策目標，行政院長卓榮泰說：「(再修版的)財劃法，我們是無法來調整任何中央政府總預算，那萬一中央政府總預算沒有被審議，沒有被通過呢，那我們明年什麼事情，這兩個金字塔，將沒有辦法執行。」能否進入審查仍是未定之數，如何尋求共識朝野角力持續發酵。

