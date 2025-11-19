財劃法記者會不請自來？陳亭妃曝原因：賴瑞隆有邀

民進黨立委賴瑞隆今天舉行「藍白財劃法重北輕南、違憲不公必須重修」的記者會，原本未在出席名單的綠委陳亭妃也現身記者會，引發關注。（王千豪攝）

行政院明天將提出政院版的《財政收支劃分法》修正案，民進黨立委賴瑞隆今（19）天邀集南部綠委舉行記者會，訴求藍白的財劃法重北輕南，必須重修。由於賴瑞隆辦公室昨公布的名單沒有綠委陳亭妃，所以當陳一早仍現身記者會，引發關注。陳亭妃解釋，賴瑞隆有邀請，恰巧自己原在同時間另一場的「毛小孩」記者會延後，她趁空檔就趕快來參加這場。

賴瑞隆辦公室昨天發出主題為「藍白財劃法重北輕南、違憲不公必須重修」的記者會採訪通知，出席名單包含民進黨立委李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員、鍾佳濱、賴瑞隆，並沒有陳亭妃，但陳一早仍現身記者會現場，引發媒體關注。

會後，陳亭妃受訪時解釋，賴瑞隆邀請台南、高雄、屏東所有立委，但同時間她有「台南是家，讓我們全家總動員，家中寶貝齊聚一堂」記者會，剛好毛小孩延後了，她就趁空檔趕快來參加。陳亭妃強調，財劃法大議題大家應一致，沒有分你跟我，大家把台灣顧好、把國家顧好，這才是大家共同的目標。

