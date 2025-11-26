財劃法談不攏會怎樣？王美惠直言2026「無法想像、會很痛苦」

針對政院版財劃法遭藍白聯手擱置，行政院長卓榮泰批評在野黨匆匆忙忙的結果，是讓政府要舉債、負擔更多債務，要讓政府破產，對此已經獲得民進黨提名參選嘉義市長的王美惠表示，雖然財劃法的爭議凸顯在野黨的「鴨霸」，但是如果行政院忽視與立院的溝通，雙方對抗下去，對於2026她真的無法想像。

王美惠認為有關財劃法的爭議，政院應該努力和在野黨溝通，否則對於2026她無法想像（攝自王美惠臉書）

王美惠昨（25日）接受網路直播節目專訪時被問到，政院版《財劃法》明知在立法院無法通過，為何仍要堅持提案時表示，雖然清楚在野黨會阻擋，但各方仍應該坐下來溝通，畢竟「見面三分情」，行政院在禮貌上還是要做到。

王美惠進一步指出，財劃法的爭議雖然可以凸顯在野黨的「鴨霸」，但是要讓民眾看見民進黨與行政院長卓榮泰已盡力溝通，如果藍白持續如此操作，一般百姓是不會接受。至於朝野間的對抗是否會影響2026選戰，王美惠直言，如果持續對抗下去，真的無法想像，「會很痛苦、心情會很壞」。

藍白聯手暫時擱置行政院版本《財劃法》修正草案（報系資料照）

綠營人士坦言，目前《財劃法》修法陷入僵局，雖然對中南部參選地方首長的藍委，如柯志恩、謝龍介及蘇清泉等人會造成壓力，但中央執政的民進黨同樣背負包袱。不過該人士認為，《財劃法》修法爭議對一般民眾而言「還是距離太遙遠」，不如立院砍預算的影響直接，因此對明年選舉的影響可能微乎其微。

該名綠營人士分析，屆時主戰場應仍是民生議題，但若《財劃法》爭議持續發酵，應該在2028大選才會出現反作用力。

