財劃法讓校舍興建案卡關 鍾東錦動怒：中央在教育醫療虧欠苗栗

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

教育部近日函文苗栗縣政府，指出由於牽涉財劃法相關條文，後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助。苗栗縣長鍾東錦今（5）日動怒表示，苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而拿得比屏東和嘉義等縣市少；在醫療水平和獄政設施方面也相形落後，呈現極度不公平現象，中央實在虧欠苗栗太多，相關部會有責任義務更加重視苗栗。

「看到這份公文嚇了一跳，也非常火大！」鍾東錦說明，縣府爭取頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規畫階段，卻因為牽涉財劃法相關條文，教育部後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助。導致多案面臨「前途未卜」窘境，縣府正研擬因應對策。

鍾東錦痛批，中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚，其實不見得完全反對民進黨的版本，但重點是要把數字開誠佈公，而不是只向立委施壓，這樣反而使政治亂了套；所謂政治應該可以協商的，否則大家都將陷入痛苦之中。

鍾東錦舉例說，苗栗縣上繳稅款多、分配到的額度卻比屏東、嘉義更少，明顯是個被虧待的縣市；在醫療品質方面，他希望在苗栗的北、中、南都有高醫療水準的醫療院所「強強聯合」，但部立醫院的重症和癌症大樓卻延宕5年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導加速升級；在教育領域方面，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議，他呼籲地方各界攜手力挽狂瀾。

