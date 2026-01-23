財劃法通過中市補助大增 何欣純：但需要有新思維的市長

何欣純參加市議員黃守達舉辦的座談會，當中指出財劃法修正通過，台中可獲得的補助大增，正是需要一位有新思維、新作法的市長，才能真正解決這幾年市政停滯、難以突破的問題。 圖：黃守達服務處／提供

[Newtalk新聞] 台中市長候選人何欣純昨（22）晚參加市議員黃守達舉辦的座談會中指出，《財劃法》修正通過，台中可獲得的補助大幅增加，正是需要一位有新思維、新作法的市長，才能真正解決這幾年市政停滯、難以突破的問題。

市議員黃守達昨晚於西區應天宮主辦舉辦欣欣向榮力挺何欣純座談會，民進黨發言人吳崢、市議員周永鴻、台灣中社榮譽社長林恆立、前縣長廖永來、前立委李明憲等人皆到場與會力挺。

何欣純於會中重申，若順利入主市府，將延續老人健保補助政策，並研議擴大敬老愛心卡使用範圍，同時提高生育津貼，實現「照顧老也照顧小」的市政願景。

廣告 廣告

何欣純指出，當前許多年輕人同時肩負照顧長輩與扶養子女的壓力，是典型的「三明治世代」，因此她主張推動營養午餐免費政策，減輕家庭負擔，沒想到一提出後，台中市府隨即跟進宣布。她強調，相關政策推動固然需要經費支撐，隨著《財劃法》修正通過，台中可獲得的補助大幅增加，正是需要一位有新思維、新作法的市長，才能真正解決這幾年市政停滯、難以突破的問題。

黃守達表示，自己參與防災士培訓、考取律師資格，都是希望能為市民提供更專業、更全面的服務，然而現今中央防災預算屢遭阻擋，許多法律也在立法院被修得面目全非，讓他感到非常憂心。他呼籲，這次地方選舉台中一定要翻盤，才有機會真正改變現況，唯有團結勝選，才能贏回台中、也贏回台灣。

吳崢指出，台灣目前最大的亂源正是立法院，連攸關產業命脈的美台關稅談判成果，都還有國民黨立委揚言退回，台中作為傳統產業重鎮，絕對承受不起這樣的衝擊。他強調，要守護台中經濟，唯有信賴最瞭解台中的何欣純。

周永鴻則表示，身為民進黨議會黨團總召，當然要全力把市長何欣純「送回本壘得分」，每一位議員也都要「鴻不讓」。他也提到黃守達與吳崢都是台大學弟，好人才不論在什麼位置，都值得大家全力支持。

林恆立則指出，台中若要擺脫停滯、加速發展，就需要一位更有魄力、有執行力，也有想像力的市長。依他長期在醫界聯盟的合作經驗與觀察，何欣純正是最具能力、也最值得信賴的最佳人選。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

何欣純要普發現金！盧秀燕再喊窮說不發 藍綠小雞各說各話

名嘴曝楊瓊瓔堅持選到底動機不純 國民黨笑：低級伎倆