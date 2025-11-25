財劃法遭立院程委會暫緩列案 李慧芝：盼立院審議最具共識政院版本

立法院程序委員會25日表決通過在野黨提案，暫緩行政院版《財政收支劃分法》修正草案列入28日立法院會議程。對此，行政院發言人李慧芝表示高度遺憾，強調行政院的財劃法是目前各界最具共識的版本，應給予立法院正式審查並公開討論的機會。

李慧芝指出，立法院於14日三讀通過的再修正版，經估算將迫使中央明年度再舉債新台幣2,646億元，使整體舉債金額推升至5,638億元，超出法定債限15%，行政院「不能也不會」違法編列預算。她呼籲在野黨團正視財政紀律與國家財務永續，避免造成施政與預算運作的全面混亂。

她表示，行政院日前送交立院的修正草案，規劃中央對地方補助，包括統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款三項合計「不得低於今年度」，預估將挹注地方1兆2,002億元；在水平與垂直分配原則上，也更貼近地方政府意見，是行政院與地方多次協調後形成的最大公約數。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰已宣布本週將持續與地方政府溝通，包括最核心的「事權劃分」問題；行政院版本對地方整體補助絕對高於今年度，希望立法院「回頭是岸」，讓最具共識、最可行的制度改革回到議事軌道。