《財政收支劃分法》上週在國民黨黨團總召傅崐萁主導下於立法院通過修正案。時代力量今（18）日痛批，本次修法「越修越惡」，不僅加劇縣市資源分配不均，更破壞國家財政紀律，還無視法定預算程序。時力呼籲，立法院應儘速啟動財劃法的再次修正。





時代力量在臉書上指出，修法後中央政府除原本分配給地方的8488億元統籌分配款及約2800億元補助款外，還須另外舉債2646億元發給地方政府。這將使得明年度中央政府的舉債金額，一舉突破《公債法》，舉債不得超過總預算加特別預算歲出15%的規定，除非中央政府自行刪減預算，否則將面臨違法困境。

去年修法後，已造成嚴重的「重北輕南」問題。六都中，台北、新北、桃園、台中等直轄市統籌分配款增加幅度皆超過六成，桃園甚至達八成；反觀台南僅增加51%，高雄更只有49%。在非六都縣市，彰化以南縣市的增幅也遠低於北部及東部縣市。對比增幅超過250%的新竹縣市，最後一名的屏東縣增幅僅111.7%，不到新竹縣市的一半。



中央原可透過一般性補助款平衡區域落差，但本次修法卻規定中央給「各」地方政府的一般補助款不能比修法前少。時代力量指出，這將使區域落差將再擴增，更令人憂心的是，新法規定中央政府調整計畫型補助的撥款金額，必須經過地方政府同意，這形同「就算地方政府擺爛沒做事，中央還是一毛錢都不能少給」，徹底違反財政紀律的基本原則。



此外，目前已進入11月，立法院尚未開始明年度總預算審查，已打破歷史紀錄。時力批，上週通過的「財劃法」卻規定新增的地方政府預算明年就要編列，國民黨團書記長羅智強更要求行政院將總預算退回重審；依照「預算法」規定，中央政府總預算案應在11月底前審完，慣例則是在農曆年前。但依照今年的審查進度，若要趕在農曆年前完成所有程序，根本是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，恐怕年初的總預算亂象將再次重演。



時力重申，「財劃法」當然要修，但不能「越修越大洞」，行政院將於週四把院版修正草案送進立法院，這是解決問題的最後機會，呼籲藍白好好面對問題、理性溝通，儘速啟動再次修法，避免粗糙修法讓台灣的財政穩定快速惡化。

原文出處：快新聞／財劃法遭藍白「愈修愈大洞」 時力：立院應儘速再修正

