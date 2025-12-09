財劃法遭覆議也拒不執行 政府鴨霸亂套了

即時中心／高睿鴻報導中國及德國外交部長王毅、瓦德爾（Johann Wadephul）昨（8）於北京展開會談，引發國際關切；不讓人意外地，王毅再次對台灣議題大作文章，甚至提出「七重鎖定」論點，宣稱從法理上便可證明，台灣就是中國領土。因此，王毅更藉此延伸，聲稱日本近期關切台海局勢，是企圖對中國發動武力威脅。面對上述的錯誤論述，外交部發言人蕭光偉今（9）日痛斥，若持續以扭曲的方式解讀國際文件，那就算鎖定7000次也不會成真。王毅提出的「七重鎖定」，共奠基於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》、聯合國大會2758號決議等國際條約，謬稱「台灣地位已是既定事實，無論從政治、法理解讀，都充分證明台灣就是中國領土」。例如，王毅聲稱，根據聯合國官方法律意見，台灣就是中國其中一個省分；日本曾於《中日聯合聲明》承認，中共政府是唯一合法代表全中國的政府，並理解中共政府立場，即台灣是中國領土不可分割的一部分…等。針對王毅的謬論，蕭光偉今早反嗆，中方所謂的「鎖定」，根本是建立在持續、慣性地扭曲相關國際文件、只說對自己有利的地方，其他不服中方立場的則一概否認。因此他狠酸，如果是用這種方式來「鎖定」，那就算是鎖定700次、7000次都不會成真。接著，蕭光偉也代表外交部嚴正重申，2次大戰結束以後，具有國際法效力的舊金山和約，已經取代了開羅宣言、波茨坦公告等政治文件；而舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國、中華人民共和國也從未統治過台灣。所以蕭光偉說，台灣絕非中華人民共和國的一部分，而這個說法，也已經獲得國際上的主要民主國家肯認。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）此外，他也接著敘述，台灣從1980年代中期開始，就啟動由下而上的政治自由化、民主化的進程與轉型；並於1996年完成首次總統直選，確立行政、立法部門都由台灣人民直接選出，透過民主程序選出中華民國政府，並且對台灣實施有效統治。而且，是對外代表台灣的唯一合法政府；另，中華民國台灣也歷經2000年、2008年、以及2016年總共3次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主制度及主體意識。蕭光偉說，上述歷史充現展現台灣人民，致力於守護自由與民主體制的堅定意志。此外他也表示，聯大第2758號決議同樣隻字未提台灣、更沒將台灣交給中華人民共和國、或是中華人民共和國有權對外代表台灣；因此蕭強調，基於上述史實可非常清楚地看出，中華民國台灣就是主權獨立國家、與中華人民共和國互不隸屬，「這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實」。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）蕭光偉再次強調，只有台灣的民選政府才能在國際社會、以及多邊場域，代表2300萬台灣人民；中國無權置喙、也無法干預。他甚至提到，就連與王毅見面的德國外長瓦德爾，今年也已數次引用聯合國憲章、重申禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性。蕭光偉認為，相關論述都不斷彰顯，德國對於國際法、以及以規則為基礎的國際秩序之重視；很顯然，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利於台海以及整體區域的安全與繁榮。最後外交部也強調，我國將持續與包括德國在內，所有理念相近的國家，共同合作、共同維護以規則為基礎的國際秩序；並且，推動印太地區以及世界的和平、穩定以及繁榮。原文出處：快新聞／中國又有新花招？王毅稱台灣領土遭「七重鎖定」 外交部強硬反酸 更多民視新聞報導高雄友好城市青森縣、陸奧市因地震受災 陳其邁：隨時提供必要支援台股翻黑下挫！終場指數跌121點 台積電收1480元、下滑15元菲律賓全面禁止台灣、西班牙豬肉進口 農業部回應了

