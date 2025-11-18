財劃法開戰 卓榮泰勿忘大罷免

（圖／本報系資料照）

行政院長卓榮泰近日在《財政收支劃分法》修法議題上公開宣示「全面迎戰」，並指控立法院步步進逼，將正常的立院權運作視為開戰，因此行政院要備戰。卓的對戰態度，對比之前說的「給出半個橄欖園」的態度，可說是相當諷刺。

立法院行使職權本是憲法賦予的監督機制，卓揆的開戰說，形同暗示行政權不必接受立法監督，根本是權力傲慢。

上一次民進黨和民意代表開戰的大罷免，最後不只大失敗，更造成賴清德和卓榮泰支持率崩盤。即使大罷免結束3個多月，根據台灣民意基金會11月最新民調，賴的不滿意度仍在5成之上。結果歷經大罷免，民進黨政府卻仍採取對抗姿態，卓榮泰聲稱，國民黨版本的《財劃法》違反《公共債務法》，並表示編不出預算、無法執行。

但諷刺的是，最不守財政紀律的就是民進黨自己。多年來不斷編列高額特別預算，其中包含許多常態項目，讓特別預算常態化，金額超過兩兆元，許多民間學者都認為違反《公共債務法》。

更重要的是，《財劃法》改革並不只是在野黨的主張，更不是新議題，公式與分配制度已討論十餘年，地方政府、學界、中央部會均多次提出制度檢討意見。民進黨許多政要，包括賴清德過去也曾高呼中央應盡速修法、強調地方財源不足，但民進黨執政8年卻未能提出可行版本，全面掌握行政權後，卻將此一改革方向逆向形容為對中央「搶權」、「分錢」，甚至，當在野黨推動修法時呼籲行政院要提版本，卓榮泰擺爛，只顧批評在野黨，未曾提出任何方案，直至近期才說要提出行政院版。

更離譜的是，卓榮泰口口聲聲重視地方，卻輕蔑地方的施政需求，也忽視地方政府依法提出財源訴求本就是地方自治制度的一部分。事實上，地方財源長期失衡，正是中央財政分配不透明與高度集權所造成。如今地方要求改革，卻被行政院長以「搶錢」定性，反倒顯示中央執政者不願面對制度問題，只願維持中央對財政的主導力。

卓榮泰的「全面迎戰」，並未提供對財政現況的務實解方，反而揭露民進黨的搶錢醜態。當中央財政因鉅額特別預算面臨結構性問題時，行政院未能提出改革藍圖，卻選擇以政治語言掩飾行政能力不足，甚而將立法院的正當職權汙名化，以「開戰」、「備戰」等字眼升高衝突。

當行政院長將國會監督視為政治攻擊，當制度改革被扭曲為權力鬥爭，真正受害的不是中央也不是地方，而是整體國家治理能力與公共政策品質。賴清德和卓榮泰的種種言行和心態，只是完美詮釋電影台詞「朕不給的，你不能搶」。（作者為青年公共參與協會理事長）