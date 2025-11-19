財劃法闖關爭議不斷！高雄爆「藍綠大戰」綠指柯輕視高雄 藍嗆別造謠
記者洪正達／高雄報導
立法院14日三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》部分條文修正草案，不但沒有補上去年第一次倉促修法造成的重大漏洞，還進一步讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到實質壓縮，恐面臨高達200億元的缺口。高雄市議會民進黨團今（19）日嚴厲譴責國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨團總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。
民進黨團指出，身兼國民黨智庫執行長、高雄市黨部主委與不分區立委的柯志恩，是前後兩次財劃法修法的核心推手。去年12月的第一次修法，讓高雄市統籌分配稅款增加幅度位居六都最後，實質減少174億元中央補助，南北差距因此被進一步拉大，也威脅高雄軌道建設的推動。此外，國民黨版錯誤的公式更造成345億元卡在帳上無法分配。過去一年，身兼國民黨版法案提案人及高雄市長參選人的柯志恩，都沒有在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施，如今卻在上週國民黨第二次突襲修法中再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。
民進黨團痛批，柯志恩在鄉親面前聲稱為高雄發聲，卻在立院卻兩次通過對高雄不利的版本；她不將高雄的人口結構、社福負擔、土地面積、產業結構外部成本等關鍵指標納入財劃法，卻持續支持只對北部城市有利的版本。柯志恩在選民面前的承諾，與她在國會的實際行為完全背道而馳。民進黨團直言，柯志恩的行徑正是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，兩次修法都為北部利益服務，卻讓高雄承受最深的痛。
對此，柯志恩辦公室表示，立院上週新修財劃法部分條文，明定各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，同時計畫型補助比率，不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值，無論是從中央統籌分配款的增加，到一般性補助明訂不得減少，與計畫型補助金額不得少於過去十年平均，立院財劃法修法，各方面都為過去只能仰賴中央臉色補貼的地方財源做出明確保障，請問財劃法修法到底哪裡壓垮計畫型補助？又是哪來的「財源斷層」？
柯志恩辦公室指出，根據高雄市政府112年度至115年度的總預算書，高雄市在112年到115年度的統籌分配款加補助及協助收入：112年度，統籌分配款為526億+補助及協助收入491億 = 1017億；113年度，統籌分配款為439億+補助及協助收入516億 = 955億；114年度，統籌分配款為520億+補助及協助收入708億 = 1228億；115年度，統籌分配款為787億+補助及協助收入487億 = 1274億；115年度整體財源還比114年度增加46億，且在上週財劃法修法之後，中央應該要給高雄的190億一般性補助已經全數要回來，根本沒有所謂害高雄減少近200億情形。
柯志恩辦公室強調，財劃法修正後，中央仍有6成統籌分配預算在手，高雄包括軌道建設在內等計畫型補助，早已如火如荼進行，中央不該用各種名目刪減，如若真的刪減，包括地方政府與民意代表，都應該對行政院表達嚴正抗議，但從財劃法去年啟動修法以來，民進黨無視柯志恩委員不斷呼籲民進黨團提出黨版、行政院版，民進黨從中央到地方，一年多來只有不斷地批評跟攻擊柯志恩委員與在野黨，對於行政院無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，卻不敢吭一聲，實在令人搖頭
柯志恩辦公室強調，高雄市議會過去無論藍綠，許多議員都曾對財劃法修法做出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不要過度仰賴中央補貼，如今國民黨推動財劃法修法，讓城市財政朝穩健方向發展，高雄市議會民進黨團卻反倒批評修法與柯志恩委員，實在令人難以理解！
柯志恩辦公室支持高雄市的計畫型補助不能少，但民進黨不應去批評在野黨的立委與財劃法修法，而是應該督促高雄市政府與民進黨八位區域立委，站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人。
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 22 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 20 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 2 小時前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 23 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
黃國昌與鄭麗文今天下午會面 過程全程公開
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 1 天前
日中外交危延燒！中巡航釣魚台 美駐日大使挺台海穩定｜#鏡新聞
中國多個部門相繼發布赴日旅遊示警；同時，北京還在週末派出海警船，巡航釣魚台(尖閣諸島)海域，凸顯兩國外交危機持續延燒，但根據日本最新民調，有48%民眾，支持在台灣有事時，日本行使集體自衛權，比反對的人還要多。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 18 小時前
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要
藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
聲援高市內閣！ 賴清德喊話藍營「尊重」日本政治｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的挺台言論後，引發中日緊張關係急遽升溫，藍營大老們卻接連抨擊高市言行躁進，賴清德總統特別呼籲國內在野黨政治人物應該要尊重日本國內本身的政治，引起新一波朝野戰火，新任國民黨主席鄭麗文發文轟賴總統是火上加油，對於維繫和平毫無助益。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
聲援高市早苗 賴清德批中國「麻煩製造者」 卓榮泰喊出「台日結合成安全屏障」
日本首相高市早苗日前於國會詢答中，被動表達「台灣有事論」，引發中國劇烈反應。對此信傳媒 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前