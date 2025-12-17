財劃法陷僵局...韓國瑜先協商總預算「開玩笑」緩解氣氛

立法院今天（17日）針對114年度中央政府總預算案，進行朝野協商。（圖／東森新聞）





立法院今（17）日針對114年度中央政府總預算案進行朝野協商，院長韓國瑜頻頻開玩笑緩和氛圍，要當起公道伯，不過如今政院不副署「財劃法」，讓朝野對立加劇，各界都在看韓院長會如何應戰。媒體人劉寶傑就分析，憲政僵局就是衝突，其實這對賴總統來講是比較不利。

立法院長韓國瑜vs.自來水公司：「在民間講這個，旁邊都有媽祖要拜拜，不能說謊，現在錄音錄影，自來水絕對不會說謊，（好好OK。）」

要官員遵守承諾補齊資料，好讓在野立委點頭鬆綁114年度總預算，立法院長韓國瑜召開黨團協商，努力當起公道伯。

立委（眾）陳昭姿vs.立法院長韓國瑜：「這一點我們堅持，我們堅持，（好好好，張啓楷委員），他讓我代表，我們黨剩下我了，最悍的在這裡，（我有點想念他）。」

在朝野僵持局面，韓國瑜開玩笑緩和氛圍，翻資料傾聽朝野意見，一個多小時流暢結束，但他面臨的僵局還有財劃法修正案，已經僵持一年還沒解決，隨著卓揆宣布不副署，並將戰場指向倒閣，還開嗆韓國瑜無視憲法，加劇朝野對立。

媒體人劉寶傑：「憲政僵局就是衝突，每個人就要去承受憲政衝突後面的苦果，其實我覺得這一點對賴清德來講是比較不利的。」

會這麼說不是沒理由，眼看大罷免前車之鑑，再加上面對府院攻勢，藍營立院黨團決心研擬戰術，強調照推法案來凸顯民進黨荒唐。劉寶傑認為最重要的是要看看能否得到社會認同，否則會被反噬。

媒體人劉寶傑：「現在我覺得賴清德，你要去考慮到說，你今天把戰場拉得這麼高，你又沒有看清楚，我覺得中間選民會有很多東西，對你是有質疑的。」

國民黨主席鄭麗文：「對於賴清德無所不用其極，胡言亂語鬧國際笑話，他居然說這叫在野獨裁，這就像男人是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的。」

如今卓院長賭上烏紗帽，願當憲政鬥士領得民主勳章，但藍白哪可能沒考量，或許還得看被府院當標靶的韓院長，是否會當破冰橋樑。

