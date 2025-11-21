財劃法離島條款三讀 分配公式與本島脫鉤

立法院今天(21日)三讀修正通過財劃法部分條文，將離島分配公式與本島脫鉤，也就是本島19縣市的統籌分配稅款以19縣市的總和為分母，離島3縣市的統籌分配稅款以離島3縣市為分母計算。

立法院去年底在藍、白立委聯手下三讀修正通過「財政收支劃分法」，但把本島19縣市統籌分配稅款的分母寫成全國22縣市、未排除離島，導致分母被放大，離島及部分縣市獲得的統籌分配稅款不增反減，今年度中央政府總預算有新台幣345億元統籌分配稅款也無法分配。為改善地方財政收支結構及區域平衡發展，國民黨立委陳雪生和國民黨團都提出財劃法修正草案，被排入21日院會處理。

立法院長韓國瑜中午召集朝野協商，列席的財政部長莊翠雲說明行政院通過的財劃法修正草案已針對公式錯誤進行補救，也解決今年度中央政府總預算中未分配的統籌分配稅款問題。但由於朝野無法達成共識，財劃法修正草案送院會表決。

立法院會處理財劃法修法時，民進黨團幹事長鍾佳濱發言表示，既然行政院已提出修法版本，財政部也允諾25日報告中央明年根據行政院版財劃法給予地方的補助金額，民進黨團期盼在野黨勿強推這項修法，應在28日院會完整討論。鍾佳濱：『(原音)為什麼我們不等院版財劃法，共同的來解決22個地方政府的問題呢？其實院版的財劃法，很多地方首長都已經覺得比較好，包括新北市。』

不過，國民黨立委陳玉珍及民眾黨立委黃珊珊均表示，在野黨在去年提案修正財劃法時，就呼籲行政院提出修法版本，但行政院延宕1年多才提出，「火車已經開走了，不接受補票上車」。

經表決，立法院三讀修正通過國民黨團再修正動議。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)財政收支劃分法第16條之一及第38條之二條文，修正通過。』

修法後，本島19縣市的統籌分配稅款以19縣市的總和為分母，離島3縣市的統籌分配稅款則以離島3縣市為分母。另外，由於賴清德總統已在今年3月21日公告去年底通過的財劃法，為彌補公式錯誤，這次修法規範更正後的公式計算方式回溯至3月21日起生效。