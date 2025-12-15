財劃法面臨不執行變數 許淑華：地方恐承受雙重衝擊

南投縣長許淑華召開縣政會議時表達對近日《財劃法》爭議的看法。（劉慧茹攝）

南投縣政府10月宣布達成零負債，還拍板明年起65歲以上長者健保費由縣府負擔。然而面對近日《財政收支劃分法》修正案及後續執行爭議，南投縣長許淑華15日主持縣政會議時也表示憂心，認為若中央不予執行，不但預期增加一般性補助款財源無法到位，還會因中央通知讓各部會減少原有補助，造成雙重衝擊。

依縣府計算，新版《財劃法》通過後，南投縣預計統籌分配稅款可增加144億元，較以往大幅增加。許淑淑直言，扣除中央調整一般性補助款及各部會專案補助影響後，實際淨增加金額雖不到10億元，仍對地方財政有所助益，縣政府以此規畫，準備清償債務後，利用增加的財源推動社會福利政策及地方建設。

然而，近期傳出行政院恐不執行新版《財劃法》再次修正案，令許淑華深感憂慮，「若中央不予執行，等同地方原本預期增加一般性補助款的財源無法到位，還會因中央先前通知各部會減少補助，導致地方不僅未獲預期資金，還遭扣減原有補助，造成雙重衝擊。」

她進一步說明，目前中央在地方配合款比例亦有調整趨勢，例如生活圈道路補助以往達81％，未來可能大幅下降。由於預算穩定性不足，難以預測中央撥款金額，進而影響地方各項政策規畫及執行，增加施政困難。

許淑華呼籲，總統已表達希望院會間進行調節，卓榮泰院長亦應與立法院多加溝通。現階段國會呈現「朝小野大」態勢，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政。希望中央勿因立法院與行政院對立，影響地方政府民生建設及福利推動。

許淑華強調，不論中央是否執行新版《財劃法》再次修正案，南投縣政府都將盡力調節財政狀況，不影響對縣民的承諾，特別是明年65歲以上長者健保費由縣府負擔的政策一定如期推動。「縣政府不希望再度舉債，將優先維持施政穩定性，同時極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設，造福縣民。」

