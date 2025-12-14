《財劃法》不副署不公布？傳府院明親自說明 綠委：立院可提倒閣

傳府院高層已拍板《財劃法》修法將採「不副署、不公布」，最快明天就會對外說明。（資料照片／李智為攝）

總統府與行政院擬對新版《財劃法》朝「不副署、不公布」方向前進，最晚行政院將於明天（15日）公告，預計政院明天拍板定案後將對外說明。對此，民進黨立委王定宇今表示，依照憲法制度，立法院通過的案子，行政院長可以依照憲法不副署，該案便無法生效，立法院同樣也可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。

針對《財劃法》爭議，行政院日前提出覆議案遭藍白否決，最晚須於15日前公告。然而，據《自由時報》報導，府院高層已拍板《財劃法》修法將採「不副署、不公布」，總統賴清德與行政院長卓榮泰最快明天就會對外說明。

民進黨立委王定宇今天上午在臉書發文指出，依照憲法制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡，立法院通過的案子，行政院長可以依照憲法不副署，該案便無法生效，立法院同樣也可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。

王定宇指出，這時候，總統同樣也是依照憲法賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選。如果總統選擇解散國會，人民依照憲法賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式。

民進黨立委蘇巧慧上午受訪時則說，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。本周總統賴清德也召集所有黨籍立委開會討論，綠委們會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。

民進黨立委許智傑認為，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為，「因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項」。



