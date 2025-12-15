《財劃法》不副署不執行？政院下午15:30記者會將公開說明

行政院長卓榮泰下午將舉行記者會。資料照片



在野黨再度修正通過的《財劃法》，行政院多次表示無法據此編列年度預算，且違法違憲的法律無法執行，行政院長卓榮泰昨(14)日深夜更於社群平台貼文，強調「他必將善盡民主憲政守門人職責」，行政院今(12/15)日上午臨時通知，下午3點半舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，一般預期卓榮泰將會宣布不副署《財劃法》。

據指出，朝野針對《財劃法》議題纏鬥多時，有媒體報導府院高層已拍板將以「不副署、不公布」的方式處理，包括停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理；總統賴清德今日上午邀請卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，在總統府進行院際國政茶敘，但韓國瑜婉拒出席，總統府決定茶敘仍照常舉行。

卓榮泰除取消今日上午的公開活動外，原訂下午13點50分出席第8屆「政府服務獎」頒獎典禮行程，也臨時通知改由副院長鄭麗君出席，並於下午3點30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰、鄭麗君、秘書長張惇長、政委林明昕、發言人李慧芝，以及財政部莊翠雲部長等高層官員出席，一般預期卓榮泰將會正式宣布不副署《財劃法》。

