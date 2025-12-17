《財劃法》不副署後下一步？ 汪浩給賴清德4建議解憲政危機

作家汪浩。 圖：取自汪浩臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 針對藍白惡修《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰週一（15日）表示不予以副署，總統賴清德也發表談話表達支持。對此，作家汪浩今（17）日以「賴總統下一步可做什麼？」為題撰文表示，卓榮泰不副署為失能憲政體制按下暫停鍵，而現在關鍵在賴清德身上，並給賴清德四項建議，期盼他能將台灣從僵局邊緣拉回正軌。

汪浩表示，卓榮泰院長不副署爭議法案，為失能的憲政體制按下暫停鍵，真正的關鍵隨即回到總統身上。賴總統下一步，不只是「支持院長」，而是要把這個憲政危機，轉化為重建秩序的契機。

廣告 廣告

他指出，首先，賴清德必須深入民間，直接向社會說明「為何不副署、立法院哪裡違憲、執政黨替代方案在哪」。不能只停留在法律語言，而要用人民聽得懂的方式，說清楚立法院毀憲亂政的實質代價，爭取中間選民的理解與信任。

汪浩續指，其次，應儘速提出完整的大法官名單，修復憲法法庭，是解決僵局的制度正解。沒有憲法法庭，任何衝突都只會政治化、對立化，最終傷害的是國家信用與民主穩定。

他指出，第三，身為黨主席，賴清德必須為最壞情境做準備。若立院持續拒絕協商，甚至倒閣，民進黨應已準備好迎接國會重選，讓人民重新裁決誰才是真正濫權的一方。

汪浩表示，第四，賴清德也應持續釋出善意，維持院際溝通的門不關上。堅守憲法，不等於拒絕政治解方。唯有同時展現原則、行動與準備，才能把台灣從僵局邊緣拉回正軌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

被轟推貪汙五法 國民黨：不評論吳崢的評論

捐贈南京博物院國寶竟流向拍賣會？館方疑盜賣5藏品 龐萊臣後人狀告