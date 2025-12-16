財劃法「不副署、不公布」 王金平：盼朝野圓滿解決

立法院在藍白人數優勢下，強勢通過財劃法修正案，行政院決定採取「不副署、不公布」作法，引發在野陣營批評，憲政僵局持續延燒。前立法院長王金平今（16）日上午表示，希望朝野能圓滿解決。

針對外界認為立法院長韓國瑜應出面協調一事，王金平說，這不是韓國瑜一個人能夠解決的問題，仍要看整體該怎麼處理，才能化解目前僵局。他也提到，立法院長不能代表立法院針對政策與外界做協商、討論或妥協，相關的事情仍需經立法院議決後，院長才能依議決結論對外發表意見。

被問及是否已是憲政危機時刻，王金平回應「的確是」，但他強調重點在於如何圓滿處理。他說，各方需要用耐心、尊重與彼此體諒的心，看看各政黨立場如何，共同營造遵守憲政各項規範的基礎，來制定國家的各種政策，「這個比較要緊」。王金平也說，「我想總統也應該有他的想法與做法，來化解目前的僵局。」

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

