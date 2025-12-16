《財劃法》不副署！卓榮泰：為了守護維繫國家運作、守護國家憲政體制

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（16）日出席農業部舉辦的「2025國家農業科學獎表揚典禮」。（圖/行政院提供）

行政院長卓榮泰今（16）日出席農業部舉辦的「2025國家農業科學獎表揚典禮」時指出，明年度總預算卡關、行政院拍板不副署法案等內容。他說，明年度3兆餘元的中央總預算至今躺在立院，呼籲立委應盡速通過能福國利民的法案。針對不副署財劃法舉動，卓榮泰稱，「此舉如同農民守護土地，不副署也是為了讓國家正常運作，是在守護國家的憲政體制。」

農業部今天舉行「2025國家農業科學獎」頒獎典禮，卓榮泰在致詞時指出，農業科技獎是國家農業的奧斯卡獎，象徵國家農業最高科技獎項，希望能夠引領國家在智慧農業、科技農業以及精緻農業更加發展，並讓農業成為一個國家重要的產業。

行政院長卓榮泰今（16）日出席農業部舉辦的「2025國家農業科學獎表揚典禮」。（圖/行政院提供）

卓榮泰話鋒一轉，也提到行政院15日做了一項重要的工作，意指不副署財劃法。他表示，他必須守護國家憲法，必須讓國家憲法能夠正常運作，也必須維持國家的憲政體制。他特別強調，行政院守護憲法，就像農民守護土地，失去根本大法，也將失去對主權跟安全的屏障。

卓榮泰也向農民喊話，希望能夠支持政府守護國家憲法，因為沒有土地，就沒有根，沒有憲法就沒有國家的主權跟安全。他也向立法院喊話，明年50億農業科技預算，以及明年度中央政府共3兆350億總預算，能夠儘快審議並且通過。

