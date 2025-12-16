財劃法「不副署」衝擊地方！ 蔣：「建設遭影響」將盤點

行政院長卓榮泰決定不副署《財政收支劃分法》，引發地方政府高度關注。（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰決定不副署《財政收支劃分法》，引發地方政府高度關注。多名藍營縣市首長表達不滿，指出先前行政院已刪減地方補助款，若再無法依新版財劃法取得預期資金，將對地方建設形成「雙重打擊」，包括捷運、社會住宅等重大工程恐首當其衝。

台中市府對卓榮泰不副署財劃法的決定表達不滿。市府指出，行政院先前已大幅刪減地方補助款，台中捷運相關經費從原本 42 億元大幅縮減至 1.68 億元，對市政推動影響甚鉅。台北市長蔣萬安也表示，行政院此舉恐衝擊地方建設發展。

蔣萬安指出，行政院應依法執行立法院通過的法案，而非以不副署方式杯葛，否則地方不僅無法獲得原本預期的資金，還可能面臨既有補助遭刪減的情況，對地方財政形成雙重壓力。他強調，包括捷運建設、社會住宅興建及市場改建等重大工程，都可能因此受到影響。

新北市政府同樣表達憂慮，指出捷運工程仍在興建中，而在財劃法三讀通過後，行政院已刪減地方補助款，新北捷運經費被刪除 90 億元，減幅高達 72%。新北市長侯友宜表示，若新版財劃法無法執行，衝擊恐怕更為嚴重，呼籲中央與地方加強溝通，尋求解決方案，避免讓人民承受後果。

隨著藍營縣市首長不滿情緒升高，綠營縣市首長也對朝野對立升溫表達憂心。高雄市長陳其邁指出，目前最大的問題在於憲法法庭實質遭凍結，導致朝野爭議無法透過憲政機制加以調解，讓衝突持續擴大。

台南市長黃偉哲則表示，行政院長不副署立法院通過、但被認為有爭議的法案，仍屬合憲作為；若立法院認為行政院作法不當，也可透過倒閣等憲政程序處理。

府院與立法院之間的角力持續升溫，是否進一步影響中央與地方政策推動，以及對民眾日常生活造成實質衝擊，仍是各界關注焦點。

