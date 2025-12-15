《財劃法》「不副署」、顏若芳喊話：「要用最簡單的方式」讓民眾了解政府在做什麼」

總統賴清德今（15日）上午10時30分，召集院際國政茶敘，行政院、考試院正副院長均將出席，全程採閉門形式進行。對此，民進黨台北市議員顏若芳今日於電台節目《新聞放鞭炮》指出，茶敘結束之後，應該就會決定是否要「不副署」藍白於立院強行通過的《財劃法》。她表示，若之後決定「不副署」，那藍白兩黨要馬繼續推動各項惡法、要馬倒閣，但不論結果為何，執政當局都應該用最簡單的方式，去告訴民眾為什麼選擇「不副署」，要讓民眾知道政府在做什麼。

顏若芳提及，現在民進黨基層遇到的困難點在於，很多綠營死忠支持者，在看2024年立院選完之後，一路到現在，「已經從一開始的憤怒，到現在已經變成『對方不講理、我們也要跟著不講理』」。顏若芳直言，「不是立委不作為，但真的人數不夠、打架打不過、大罷免又失敗，已經窮盡手段了」。

節目主持人周玉蔻則直言，「行政院長卓榮泰要準備下台」。她說明，現在局勢已經有不同的變數，「相信卓榮泰已經做好犧牲小我、忍辱負重的準備，但這並不表示卓榮泰不優秀」。

對此，顏若芳就《財劃法》行政院將「不副署」表示，藍白後續有兩個選擇，一個是罵完之後繼續在立院推動「惡法」，另一個就是提倒閣。不過，顏若芳指出，若是倒閣，下一步就是解散國會、重選，「就目前看來，國民黨不敢提」。

最後，顏若芳說道，最後若真的決定「不副署」，就要用最簡化的方式，告訴民眾為什麼要做這件事情。她表示，「因為民眾對《財劃法》這個詞一定是很陌生，所以要透過各種方式，用淺顯易懂的方式去說明，「為什麼《財劃法》是一個惡法，而在這個過程中，我們是可以『合憲』的不副署、不執行，要讓民眾知道政府在做什麼」。

