財劃法「不執行」謝志偉形容「結婚但不行房」？政院回「執行在野版才違反公債法」：一定依法行政不會違憲、院長會做最後決定

行政院長卓榮泰表態「不執行」藍白二度修正的「財劃法」引起爭議，不少黨內綠委、台派KOL都出面反駁，甚至現任駐歐盟大使謝志偉都形容：「結婚，但不行房」。行政院今（11）日回應，執行在野「財劃法」才會違反「公債法」，將造成政府違法，因此無法執行，「政院和財政部一定會依法行政，不會做違法違憲的事情。」

《放言》記者今日在院會後記者會問及，關於卓院長表態，不執行違法的「財劃法」，引起不少爭議，譬如綠委王定宇就認為要動用合法合憲的「副署權」才是正道；前退輔會副主委李文忠說，公布但不執行，是公然對抗憲政體系；前政委張景森也說，「前面簽名說我負責、後面說有問題我不幹」讓他腦筋打結；甚至現任駐歐盟大使謝志偉都形容：「結婚，但不行房」？

政院發言人李慧芝回應，執行在野修惡版「財劃法」才會違反「公債法」，而公務員無法違法，所以政院無法編列這樣的預算，行政院是憲政機關，主要任務是守護憲政體制，對於立院公然違反憲法第七十條，侵害行政院預算權，政院無法接受、認同。

李慧芝再說，昨天財政部長莊翠雲也說明，「財劃法」是財政基本法，政院提出的版本多次和地方、各界學者參與討論，也是共識度最高的，希望立院儘速審議，「政院和財政部一定會依法行政，院長會做出最後的決定，政府不會違法違憲。」

媒體追問，政院說會依法行政，是否「不執行」的態度會有所改變？

李慧芝回應，政府一貫立場是要維護憲法，如果要執行在野「財劃法」，會造成公務員違反「公債法」，就會造成政府違法，這部分政院無法執行。

