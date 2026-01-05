《財劃法》依舊卡關 侯友宜喊話：中央地方彼此體諒包容

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨、民眾黨立法院黨團聯手通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰已宣布不副署藍白陣營去年11月14日惡修的版本，加上115年度中央政府總預算迄今依舊尚未付委審議。對此，新北市長侯友宜今（5）日表示，希望中央地方能好好互相協調，只要彼此之間溝通、體諒跟包容，創造一個好的氛圍，讓總預算能夠順利審查。





今早10時30分，侯友宜在新北市民政局長林耀長、國民黨新北市議員洪佳君及呂家愷等人的陪同下，前往樹林慈恩宮參香祈福，同時於行程中短暫接受媒體聯訪。

針對《財劃法》、總預算案仍卡關，是否擔心新北市政推行受到影響一事，侯友宜指出，很希望中央跟地方，尤其中央的民代大家好好互相協調、充分討論，讓總預算能夠順利，很多問題其實可以解決的，只要彼此之間溝通、體諒跟包容，創造一個好的氛圍，讓總預算能夠順利審查。

他強調，中央跟地方一定可以更密切的配合，預算對於新北市政府來講，是一年一度非常重要的建設的推動，期待能夠快速通過。





