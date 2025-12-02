「財劃法」修惡掏空勞健保 民團籲藍白千億還來
〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白惡修「財政收支劃分法」，朝野陷入政治僵局。經民連等民團今日齊聚立法院外，呼籲國會三黨盡速協商讓行政院版財劃法、總預算案與國防特別預算條例付委審查，並縮減「暴衝版」財劃法統籌分配稅款和地方補助款規模，確保中央政府對勞健保與公教退撫基金四大社福財政缺口撥補，未來10年每年不少於1000億元的穩定財源。
經濟民主連合、台灣基進、時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟今日共同召開「財劃法，中央地方不要爭！千億還來，撥補四大社福缺口！」記者會，質疑財劃法修惡掏空中央政府財政，將導致社會安全網危機，甚至掏空勞保未來。
經民連智庫召集人賴中強表示，中央政府總預算早該審查，但立法院至今還沒付委審查，這次史上第二次的遲延，上次是因為2007年扁政府罷免案，所以預算審核延宕，現在已12月2日中央政府總預算仍未付委，且新修的財劃法嚴重掏空中央政府財政。
賴中強指出，行政院編列的明年度中央政府總預算案，稅課收入從2兆7845億元，暴跌至2兆4807億元，減少10.9%。減少原因是去年底財劃法修正，中央收取的國稅要撥給地方的統籌分配稅款暴增4千多億元。
賴中強痛批，藍白日前更二修財劃法，要求「中央政府給予各地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數」、「計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。如此將造成中央政府年度「舉債5638億，舉債占歲出比率高達17.1%，超過公債法上限15%。
賴中強說，財劃法惡修大幅縮減中央政府每年可用在國防支出、勞健保、公教退撫基金四大社福財政缺口撥補的財源。基於社會安全制度永續的原則，我們呼籲藍白黨人應把財劃法惡修搶走的1000億元再修正還來，撥補給社福。
時代力量秘書長林邑軒批評，健保每年近700億的財務缺口，必須仰賴大量的公務預算撥補。如果不顧一切後果的把錢往地方挪，那台灣的社會安全網，特別是勞保、健保、軍公教的保險，都會面臨崩潰的風險。
台灣基進黨主席王興煥質疑，財劃法的修惡讓健保雪上加霜，試問若全民健保出現財政危機，哪一個地方政府願意撥出預算支援健保？如果公教退撫基金出現危機，導致退休的軍公教長輩，拿不到退休金，哪一個地方政府願意撥出預算支援？
小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉也提四點呼籲，應重啟財劃法協商，縮減暴增的統籌分配與固定補助款規模；確保中央未來10年每年至少有1000億以上可用於勞保撥補與社福缺口；補助款應維持彈性，而不是被寫死造成中央預算「被綁死」；制度改革應有完整試算、公開影響評估、跨部會審查與公聽會。
