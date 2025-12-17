《財劃法》修正案政院不副署 律師直言「完美憲政死結」

這個月14日，立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，15日行政院長卓榮泰宣布，將動用「副署權」不副署，法案將無法生效，對此，律師王至德在臉書發文分析接下來的走向，並指出這將會是「完美的憲政死結」。

立法院日前三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰宣布「不副署」，律師王至德指出，將會面臨憲政死結。（圖／資料照片）

王至德律師直言，「行政院長卓榮泰疑似祭出了一個傳說中的大招「不予副署」，並說這在中華民國行憲以來極其罕見。他接著提到，有人說是「實質否決權」，也有人說是「破壞憲政」，若從行政權來看，是依據憲法第70條及釋字391號的精神，立法委員不能實質增加行政院的預算支出。而財劃法直接把中央的錢挖走，等於架空行政院對國家財政的規劃權，形成《完美的憲政死結》。

王至德說，「通常行政權跟立法權打架，會由大法官來解釋誰對誰錯。」但因為目前憲法法庭因為人事卡關，人數僅剩8人，儼然「沒有符合資格的裁判可以吹哨子」，因此王至德律師預測，「現在就是一個三卡督的死局，行政院卡立法院，用「不副署」讓法案無效；立法院卡行政院，可以提不信任案倒閣，但怕總統解散國會大家要重選，所以很可能不敢提不信任案；司法權卡自己，大法官人數不足，想解釋憲法也開不了庭。」

因此王至德律師認為，立法院應該是不會提不信任案，比較可能透過讓大法官復活，來宣告行政院長不副署，屬於破壞三權分立的憲法精神，並稱「這是最保險的方法」。但王至德律師也指出，接下來是解開大法官人數不足的僵局，而提出大法官人員是總統的權力，「賴清德會配合立法院在這個時候提出人選嗎……？讓我們繼續看下去。」

