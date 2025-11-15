《財劃法》修正 陳其邁批：將害高雄捷運、水利工程沒錢蓋

《財政收支劃分法》去年修正，但中央又剋扣分給各縣市的補助款，藍白再提出的《財劃法修正案》昨（14）日在立法院三讀通過，行政院長卓榮泰批「惡法再修惡」，高雄市長陳其邁也批評。

陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

陳其邁今（15）日被媒體訪問時，對於《財劃法》修正案三讀通過批評，此次修法並沒有改善台灣財政平均調節的原則，恐對南部重大公共建設造成影響。他指出，雖然統籌款增加，但一般性補助款未改變，計畫性補助款的總額勢必遭到壓縮，導致地方政府在推動大型建設時面臨資金不足的困境。

陳其邁稱，高雄市目前仍有許多重要公共建設亟需中央補助，如捷運路網及水利整治工程等。他批評北部地區的基礎建設已基本完成，但南部在建設路網時卻因補助縮減而受阻，這對需要計畫性補助的地區極為不公平。他舉例說，永安區北溝排水工程至今尚未完工，若中央補助比例不變而總額縮減，相關建設將難以推進。

陳其邁最後指出，表面上看似統籌款增加，但實際上計畫性補助款減少的情況必然發生，這對地方建設的推動影響深遠。他希望行政院盡速提出覆議，避免修法過程草率，並確保地方政府充分反映意見。

