《財劃法》修法引爭議 澎湖縣府靜觀其變

澎湖縣長陳光復18日下午赴議會報告115年度總預算編列情形。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》部分條文修正草案，引發中央與地方財政爭議。不過，澎湖縣政府表示，上週修法通過後到現在都找不到修正條文的詳細內容，僅知2修正重點對地方自有財源有幫助，但後面行政院會如何執行，就靜觀其變。

澎湖縣政府財政處處長呂政聰指出，立法院上週三讀修正通過《財政收支劃分法》部分修正條文，但到現在怎麼找都找不到修正條文內容，僅知道修正條文與現行版本差異就差在以前中央編的一般補助款不能少於114年，當時沒講各地方政府，現在則明訂補助各縣市政府不能少於114年。

另外，第二個重點是計畫型補助款的配合款部分補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市（中央政府把澎湖最沒財源的分在第5級）平均值。

呂政聰表示，新修正通過的若是這兩個內容重點，對地方自由財源是有幫助，但還是要看行政院後續手段要釋憲還是反制，都靜觀其變。

至於，代表澎湖縣政府出席行政院邀請一起商談最後階段的中央、地方事權分配的副縣長林皆興，則一直未接聽手機，對於記者發的訪問簡訊也沒回應。

而澎湖縣長陳光復下午則按原預定行程前往議會進行第20屆第6次定期會第14次會議，報告115年度總預算編列情形。

陳光復表示，預算是實現施政的具體方式，縣府秉持「開源節流、積極爭取」的原則，持續透過中央補助與離島建設基金經費爭取，穩健推動地方建設，並落實全齡、全方位的社會福利照顧。他感謝議會對縣政的監督與支持，並強調會堅守財政紀律，與議會攜手為澎湖未來奠定更加紮實的發展基礎。

澎湖縣政府115年度歲入預算數130億1397萬7000元、歲出預算金額為138億7938萬元，短絀8億6540萬3,000元將以融資調度方式挹注。

