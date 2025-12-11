《財劃法》僵局！法案公布但不執行 李慧芝：政府不做違法違憲的事

法案公布但不執行引起朝野討論，行政院發言人李慧芝表示，「違法的法案，行政院無法執行。」（圖／李怡安攝）

新版《財劃法》僵局未解，行政院決定不執行違法的法案，後續包括停砍年改，似乎也比照處理。對此，行政院發言人李慧芝今天（11日）表示，行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。如果要執行會造成公務員違反《公債法》的再修惡版《財劃法》，會造成政府違法，「會造成政府違法的法案，行政院無法執行」。

行政院院會後舉行記者會，針對法案「公布但均採不執行」的作法，引起討論，李慧芝說，執行再修版《財劃法》會違反《公共債務法》，而公務員無法違法，所以行政院也無法違法編列預算。強調行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，所以對於立法公然違反《憲法》第70條侵害行政院的預算權，行政院沒有辦法接受、也無法認同。

李慧芝指出，財政部長莊翠雲也有在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府還有各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的財劃法，也希望立法院能儘速審議院版財劃法。

媒體再度追問就連綠營立委也指出行政院不能強硬不執行，要有所討論溝通，對此李慧芝表示，行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。

李慧芝重申，執行再修版的《財劃法》才會造成政府違法，公務員不能夠違法，「行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」



