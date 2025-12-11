《財劃法》公布不執行惹議 許陽明：拒絕副署是行政院的憲政制衡工具

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰在《財政收支劃分法》覆議失敗後宣示「不執行」，引發黨內強烈反彈。卓內閣成員、同屬謝系的前國大代表許陽明8日也在管碧玲臉書轉分享〈論我國憲政架構下的憲法解釋權與法律否決權〉一文，並警告若政府選擇「公布卻不執行」，反而會將憲政運作置於險境。他疾呼：「副署權，該醒來了！」





許陽明指出，憲政的施行主要是「輪轉」於立法、行政與司法三權之間的合作與制衡。亦是常言論道的「各有所司」之三權的「分立與制衡」。考試與監察兩權則是主要三權的輔助性之權力機構。憲政機構「立法院」、「 行政院」與「司法院」…等等，根據憲法行使職權，即稱為「憲政作為」。

廣告 廣告





他續指，其實憲法的解釋，除了「司法解釋權」外，立法院與行政院也擁有各自隱含於「憲政作為」中的「立法之憲法解釋權」與「行政之憲法解釋權」。同樣，除了司法權的「憲政作為審判」與「憲法解釋」之外，立法院與行政院也擁有各自隱含於「憲政作為」中的「法律否決權」。





立法院的「憲法解釋權」與「法律否決權」





許陽明表示，立法院的「憲法之立法解釋權」隱含於憲政作為的立法之中。例如憲法規定保障人民的財產權，或規定人民有納稅的義務，而立法院制定税法，就是一種在解釋什麼是「保障人民的財產權」及「納稅義務」之憲政作為。而修改法律即是解釋憲法的一種「憲法之立法新解釋」，或「憲法之立法再解釋」。而修改或廢除法律即是對前一次立法，行使立法的「法律否決權」。而立法院的「憲法解釋權」與「法律否決權」，則取決於立法院依憲、依法的多數。





行政院的「憲法解釋權」與「法律否決權」





許陽明表示，行政院提出施政報告，提出各種法案或對行政院提出訴願與再訴願的結果，或行使副署權，都是行政院以行政作為來詮釋憲法的一種「行政院之憲法解釋權」。





他指出，我國非內閣制，因此我國立法院絕對不是古典內閣制學說所描述的英國國會，因此也絕對不會成為象徵「王不會犯錯」（The King Can Do No Wrong )之國王的立法替身；也絕對沒有除了「男變女、女變男」之外Can do anything 的至高立法權。所以行政院擁有否決窒礙難行或認為違憲之法律的否決權，乃是憲政邏輯之當然，也是制衡立法權、維護憲政秩序之必然。





許陽明提到，行政院的法律之否決權，除了行使對法律的「覆議」權之外，另外一個應該就是以憲法或法律未設限制的「是否副署」的「副署決定權」。





他表示，憲法沒有任何「不得拒絕副署」之規定。也沒有「依法」行使「副署權」的規定，亦沒有其他憲政的牽連。換句話說，「副署權」也是不能立法限制的行政院之專屬權。憲法沒有贅言。所以台灣過去沒有行使「拒絕副署」權，並不會使「拒絕副署」權消滅。





許陽明指出，「副署權」如同是冬眠的「大衛」，如今面對暴衝、身形野蠻高大的立法「歌利亞」（Goliath）立法權，應該喚醒「大衛」，讓他輕輕丟出一顆「不副署」的小石頭，就可以不違憲的擊退阻止暴衝的立法「歌利亞」。「副署權」也是一支可以擊中立法暴衝之「阿基里斯腱」、擊退窒礙難行之法律，讓憲政安定的「憲法神器」。





他認為，如今面對立法院的「失狀」、「失衡」與「嚴重傾斜」的暴衝作為，基於維護憲政的衡平，應該讓冬眠中的「副署權行使」出匣，扮演讓憲政順暢運作、制衡暴衝立法的「制動器」角色。這樣才可以在面臨危傾之際，啟動憲政煞車器以解決「立法暴衝」，及保衛憲政民主體制的安適運作。





公布法律而不執行或選擇性執法，是否是行政院的立法否決權？





許陽明表示，有學者嘗論「不執行或選擇性執行法律」。如果公布法律而不執行或選擇性執行，是否是學理上的行政對立法的否決權？其實選擇同意副署，又依法公布法律，即是一種憲政的莊嚴宣誓，亦是同意立法院之立法結果的莊嚴之憲政作為，「既全部同意又局部否決而不執行，或全部不執行」是違反自身的宣誓，一切憲政違逆都會有「比照的藉口，不可不慎。這種主張不但是邏輯的自我錯亂，亦是形同「憲政走鋼索」，置憲政於無法預料的危境。





「如此，國之將傾矣！」許陽明直言，憲政機構如果不依憲法、不服法律，也不依照憲政秩序，不遵行大家依法同意的憲政作為，如果大家可以為所欲為，則司法權癱瘓有什麼不對？立法權暴衝又有什麼不對？那也是同款的「為所欲為」啊！





許陽明表示，「副署權」的是否行使，並無違反憲法之疑慮，僅對窒礙難行的立法依憲法行使「不副署」，也並非是行政之獨裁，如果「不副署」是非理性而沒有「自制」，那人民的眼睛是雪亮的！人民會在定期選舉中做出裁判。





對於行政院動用不副署反制立院，許陽明表示，立法院也還有制衡「不副署」的憲政機制，如司法解釋。司法院的解釋權目前雖然癱瘓，但立法院有能力可以隨時解套；或立法院也可以提出對行政院長的不信任案，逼行政院長就範或下台，或如果因而導致行政院長提請解散立法院，讓立院重新改選，這亦是將憲政扞格交由選民最後直接仲裁。這些都是立法院可以制衡「不副署」的憲政作為。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

想永居美國代價百萬美元！「川普金卡」正式發售、還預告要推「白金卡」

網暈新任駐馬紹爾大使「帥到以為是AI照」！最新現況照片曝光