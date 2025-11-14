《財劃法》再修正要中央補回636億元 行政院列四大原因無法調整總預算

行政院發言人李慧芝表示，立院通過的《財劃法》修正案，比現行版本更修惡。資料照片行政院提供



立法院今(11/14)日通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院發言人李慧芝表示，今天立院通過的《財劃法》修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力，而且有4個原因中央政府總預算無法依此調整。

她說，行政院版本的《財劃法》將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；期待政院版本《財劃法》送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求《憲法》救濟。

廣告 廣告

李慧芝指出，在野通過的《財劃法》修正案中央政府總預算無法依此調整原因有4，第1，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。

第2，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5455億計算，中央必須再舉債2646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

第3，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近2個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

第4，明年度要推動的許多照顧國人的政策，包括4年1000億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

更多太報報導

財政部表態 院版《財劃法》地方被分配金額一定「只增不減」

《財劃法》再修正！明定地方補助款不得少於前一年 中央砍地方636億元全補回

熱舞喊話345億用於全民 民進黨團：通過就邀「福利熊」顧立雄一起跳