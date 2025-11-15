《財劃法》再次三讀！陳其邁憂補助壓縮 高雄建設恐斷炊

針對新版《財劃法》三讀通過一事，高雄市長陳其邁表示非常遺憾。（資料畫面）

新版《財劃法》爭議持續延燒，立法院昨（14日）再次三讀通過修正案，明定中央對地方的補助款不得低於前一年度核列金額。對此，高雄市長陳其邁表示遺憾，直指《財劃法》第一次錯誤修法造成嚴重後果，第二次也沒有改善，高雄重大公共建設將受嚴重影響。

陳其邁今（15日）受訪時表示，「錢就是那麼多，也不會增加，也不會減少」，除了每年隨GDP調節外，中央的統籌款、一般性補助款與計畫性補助款總額是固定的。陳其邁直言，在財政調節原則下，目前修法看似統籌款增加，但勢必也會壓縮到計畫性補助款，而計畫性補助款正與地方建設、重大建設息息相關。

陳其邁指出，北部地區的捷運路網多已成形，但中南部如捷運等重大建設才剛起步，經費動輒上千億元，最需要的就是計畫性補助，如今修法若導致相關經費一砍就是好幾百億，對地方影響甚鉅，「高雄的公共建設一定會受到非常嚴重影響」。

陳其邁表示，既然要修《財劃法》，至少要讓地方政府表達意見，也不等行政院送法案再好好審議，「這種片面、獨斷的修法，我個人非常不以為然」。

陳其邁舉例，基隆河和北部一些河川都整治完了，現在南部這些易積淹水地區需要水利建設整治，像是永安區的北溝排水還有部分工程還沒有完工，這些都需要中央補助。他也強調，高雄不是要多要什麼，而是追求公平，「計畫性補助、一般性補助，再加統籌款的補助，不要比去年少」。最後，陳其邁呼籲，行政院應儘速提出覆議，應透過併案審查、充分聽取地方意見，讓財政分配更透明、更公平。





