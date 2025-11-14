《財劃法》再次修正三讀！中央砍地方636億補助款全補回 明定未來規模只能更高

立法院上一會期三讀通過新版《財政收支劃分法》，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減，立法院今（14）日再度通過修正版本，明定「中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額」。另外，「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。

立法院去年通過《財劃法》修正案，中央要多釋出3753億給地方，不過，在野黨砍掉總預算2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此刪減一般性補助款636億元，各縣市都受到衝擊。除此之外，修法公式也錯誤，分母變成全台22縣市，離島因此只能分到2.5億的22分之一，造成連江縣分到的錢比今年更少的亂象。

根據今日立法院三讀修正版本，在公式部分，版本將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

三讀條文明訂，中央應就下列事項補助地方政府：一、計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目。二、跨越直轄市、縣市或二以上縣市之建設計畫。三、具有示範性作用之重大建設計畫。四、因應中央重大政策或建設，須由地方政府配合辦理之事項。前項各款之計畫型補助款，應依本法第三十七條之三，且補助比率不得低於過去十年同財力次級縣市、同類型計畫的平均值。

條文要求，中央政府給予各地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。中央114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於113年8月30日和114年度一般性補助款之金額。

第三十二條也修正，直轄市、縣市政府若無下列情形之一者，中央不得減列或減撥補助款：一、年度總預算、追加預算與特別預算收支之籌畫、編制及共同性費用標準等，未依相關法律及行政院訂定之中央及地方政府預算籌編原則辦理。二、有依法得徵收之財源而不徵收。另第三十七條也明訂，經核定後之跨年度及分年度延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。

