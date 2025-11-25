《財劃法》助地方財政增強 民團提醒：社福責任不能被推卸

針對財劃法，民進黨立委林月琴今(25)日與台灣社福總盟舉辦記者會，呼籲全國地方政府一定要將有限資源用在刀口上，不僅要鞏固現有各項福利服務，更要盡速盤點資源，滿足市(縣)民需求。(林月琴辦公室提供)

針對財劃法，民進黨立委林月琴今(25)日與台灣社福總盟舉辦記者會，呼籲全國地方政府一定要將有限資源用在刀口上，不僅要鞏固現有各項福利服務，更要盡速盤點資源，滿足市(縣)民需求；台灣社福總盟表達也強烈反對各縣市違法加碼的補助或一次性普發，強調嚴守財政紀律的重要性，呼籲朝野理性、按步就班，討論《財劃法》的合理分配。

台灣社福總盟表示，115年中央政府總預算，社福部分佔比為27.4％，總金額來到8,318億，創歷史新高，而115年的統籌分配稅款，通知分配數總額來到8488億，較114年成長89％，其中台北市增加金額最多高達442億，而新竹市和新竹縣成長率則高達255％。

台灣社福總盟指出，去年修正通過的《財劃法》第30條增列第三項，「要求中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，因此為了符合財劃法要求，一般性補助款不得少於2501億。

台灣社福總盟認為，主計總處除保留了社福設算補助的406億，取消教育和基礎建設設算，並將原屬計畫性補助款，符合經常性、普及性原則的計畫性補助款，移列到一般性補助款，從在衛福部和社家署算書可以找到一般性補助款合計就達336億。

台灣社福總盟強調，各項數字的統計都表達，明年度地方獲配總額度一定比今年高，只是從計畫性補助款變成一般性補助款，且因財力級次調整，而調整了自付額比率；總盟呼籲，各直轄市及縣(市)政府，切莫拿社福來當《財劃法》的祭品，該委辦、續約、招標的應該照原訂時程進行，避免弱勢民眾成為《財劃法》受害者。

台灣社福總盟進一步建議，絕對不要因為突然多出的經費，就貿然進行非法定補助或一次性普發，地方政府仍應嚴守財政紀律，讓社福永續經營；針對現行《財劃法》造成富者越富、貧者越貧的結果，呼籲朝野一定要正視中央和地方以及地方水平間的分配正義，如果《財劃法》不能截長補短、調劑虛盈，就是不正義的修法結果。

林月琴表示，財政劃分不是開空白支票，錢要跟著事權走，行政院版把「基本財政需要額」寫進法律，規定統籌稅款要優先用在地方最基本的公共服務，包括「社會福利、公共衛生、教育、基礎建設」這些都是地方自治該做的事，增加的大筆預算，不能挪去發紅包，短期加碼會吃掉長期需求。

他強調，問題不在錢有沒有增加，而是地方政府怎麼用是拿去多做長照、兒少保護、身障服務，還是拿去做非法定服務項目、選前加碼津貼？這就是紀律問題，也是總盟這次特別要提醒各縣市政府，必須負起的責任。

