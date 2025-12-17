財劃法 卓揆不副署 藍委：不但違憲 更是獨裁！
「再修正版」《財劃法》經立法院三讀，行政院長卓榮泰提出覆議遭立法院否決後，依法總統最遲應在今天公布法律，府院連日密集開會因應對策，擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨團今(15)上午召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統、卓榮泰院長，依據《憲法》規定行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道看不懂中文？還要故意曲解《憲法》？
國民黨團強烈呼籲賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意，不要讓台灣追求的民主，葬送在你的手中。國民黨團也敬告民進黨，要提倒閣，請民進黨自己玩，倒了一個卓榮泰，還有千萬個卓榮泰，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒。
書記長羅智強表示，昨日尹錫悅，今日賴清德，違憲搞獨裁。所謂「賴錫悅」總統，上周五召開所謂「賴皮便當會」，把便當會搞成憲法法庭，把自己變成大法官，找了51位民進黨「無藥醫戰隊」的大法官們，公布所謂「賴錫悅」的「賴二點」，一是叫「菜瓜布院長」不要副署；所謂「菜瓜布院長」，是卓榮泰在賴清德總統眼中，是用完即可丟的行政院長，完全不在乎《憲法》的法理與責任，叫卓榮泰院長不要副署總統公布的法令。
羅智強指出，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道是「賴錫悅」跟卓榮泰有仇？二是不副署後不執行。依據《憲法》規定行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道「賴錫悅」看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。
另外，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力。羅智強提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製，請看看韓國前總統尹錫悅下場的前車之鑑，若想把自己變成「賴錫悅」，台灣人民是不會接受的！
藍委吳宗憲表示，現在是國家陷入憲政危機的時刻，總統用便當會來否定2300萬人民的選票；國會三讀通過的法律，意圖用便當會取代國會，這個國家已經走向專制與獨裁。吳宗憲說，總統是負責國防與外交，行政院長負責內政，經過民進黨畸形的執政下，變成超級總統制，不僅決定國防外交，也決定內政走向。
吳宗憲指出，民進黨不斷對外放話，行政院長不副署總統公布的法律，擋下立法院三讀通過法律，包裝成「防衛民主」。但事實上，這是徹頭徹尾的謊言和違憲，刻意錯誤使用《憲法》。大法官釋字491號說明非常清楚，副署制度是總統公布法律，由行政院長簽署負責，制度設計是總統與行政院長憲政制衡關係。原來憲政制度設計，是總統與行政院長負責不同面向的國政，現在擴權解釋變成總統大權一把抓。副署不是行政院長的否決權，更不能作為對付立法院的武器。《憲法》已經賦予行政院長對抗立法院的武器「覆議」，卓榮泰院長已經提出8次覆議，但均遭立法院否決，這已經創下中華民國有史以來的紀錄。
吳宗憲表示，行政院長無權不副署，或副署不執行，行政院長只能提出覆議；覆議失敗，根據《中華民國憲法增修條文》規定，只能遵守立法院的決議。執政黨輸不起，想出不副署的奧步，難道行政院長一人就可以決定法律是否違憲？或想不想遵守？這不就是獨裁國家嗎？民進黨再找出御用學者幫忙「洗地」，聲稱不副署是行政院對抗立法院的武器，根本是憲政邏輯的錯亂。
吳宗憲強調，中華民國一直是引以為傲的民主國家，人民才是頭家，立法院是代表人民的代議士，行政院是執行人民想要的法律，行政院忽然兩手一攤不執行，這是毀憲亂政。民進黨前輩黃信介曾說：「把權利還給人民」，經過幾十年民主運動，現在的民進黨卻將人民權利全收到民進黨底下，「順我者是頭家，逆我者是中共同路人。」
吳宗憲認為，民進黨執政下變成超級總統制，行政院長任命不用立法院同意，最壞的結果，又再找出繼續執行賴清德意志的人，倒閣只是讓賴清德乘機換掉另一個執行他意志的人而已。在民進黨的眼裡，法律是拿來玩弄、利用，不喜歡就拒用，這種無賴的玩法，並非追求真正的民主。
吳宗憲呼籲民進黨回歸《憲法》、尊重民意，不要讓台灣追求的民主，葬送在獨裁的「皇帝」手中；也請賴清德總統不要再癱瘓憲法法庭，趕快提出大法官人選送到立法院審查；若賴清德總統、卓榮泰院長願意，非常樂意幫他們重新再上一次《憲法》、《中華民國憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》課程。
藍委李彥秀表示，卓榮泰院長自己當自殺炸彈客，破壞台灣好不容易建立起來的憲政價值與尊嚴。民進黨提出不副署的目的，其實有一石二鳥的貓膩，一是讓卓榮泰當自殺炸彈客，逼迫在野黨解散國會、重新改選。二是換掉卓榮泰之後，賴清德總統可以換上更聽話的人當行政院長，繼續毀憲亂政，繼續當個有權無責的大總統。
李彥秀指出，卓榮泰院長8次覆議，8次遭立法院否決，又說要繼續當《憲法》守門人，但看看過去，沒有一位行政院長對立法院三讀通過的法律，覆議遭否決後，乾脆不執行，這種公然違背《憲法》，還說自己是《憲法》守門人，根本是引發憲政風暴的點火人。另外，關於《財劃法》統籌分配款的調整，行政院去年不提出版本，今年財政部長還匆匆忙忙說，公式計算不出來，其實是民進黨打算集錢又集權，只要是對民進選舉不利就不遵守。
李彥秀表示，賴清德總統一方面邀立法院長韓國瑜喝茶，一方面行政院放出不副署、不執行的訊息，這是民進黨的虛偽與獨裁；請民進黨好好想想，是要把國家帶往何處？
藍委洪孟楷要請教民進黨政府，依法行政有這麼難嗎？不然為什麼立法院三讀通過的法律，行政院要想盡辦法創出「不副署」、不執行」的正當性？依法行政不就是憲政體制的ABC嗎？根據《憲法》，行政院長提覆議，若遭立法院否決，「應」接受該決議；法案送到總統府，總統「應」收到後十日內公布。賴清德總統、卓榮泰院長是看不懂中文？還是故意曲解法律？
洪孟楷說，卓榮泰院長稱自己是「民主憲政守門員」，但行徑更像「憲政破壞人」，8次覆議理由都是「窒礙難行」，若換成足球來比喻，都已經被裁判舉紅牌出場，還繼續生龍活虎在球場上踢球，還繼續在「假摔」，還好意思唾面自乾，在行政院長位置上，對立法院指指點點，完全沒有下限。
洪孟楷表示，國民黨團全力支持韓國瑜院長，不參加今天總統府的茶敘，請賴清德總統不要再想拉韓國瑜院長背書，台灣政治的混亂，問題就在賴清德總統自己。洪孟楷同時敬告民進黨，不要妄想在野黨會提倒閣，換下一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，要提倒閣，請民進黨自己玩，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒。
藍委葉元之表示，台灣民主憲政走了30年，現在居然要在野黨呼籲行政部門依法行政，在民進黨執政下，依法行政變得相當困難。行政院若能隨便拿個理由說不願依法行政，台灣法治社會豈不全亂了？人民可以找個理由說違憲，拒絕繳稅、繳罰單？卓榮泰院長說自己是「民主憲政守門人」？但卻在破壞憲政。
葉元之指出，賴清德總統常說要用「更大的民主，來解決民主」，第11屆立法院新民意他不接受，一年後用大罷免的「更大民主」，但結果32：0的更新民意，他也不接受；現在用「更大的民主」便當會，解決「民主」。況且事實上，台灣不是內閣制，倒閣解決不了憲政僵局，只會製造社會成本，造成政局不安。葉元之認為，現在民進黨政府已經是「痞子政府」，經常倒果為因、為所欲為，嚴重侵害民主法治基本信仰，讓台灣民主倒退30年，走向獨裁專制。
