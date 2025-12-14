財劃法、反年改案能「不副署不公布」？媒體人提憲法3原則打臉：綠營輸了就得認

​立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」，外界質疑恐創下我國憲政首例。對此，媒體人樊啓明在臉書提及憲法規定3基本原則，他直言公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」，行政權片面讓立法權歸零，這叫民主還是獨裁？

立法院否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案後，府院高層已正式拍板，決定對該法採取「不副署、不公布」處理方式，而立法院日前三讀通過的停砍年金相關修法，包含《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退撫條例》，執政團隊同樣朝「不副署、不公布」方向規劃。



對此，樊啓明表示，要討論財劃法「不公布、不副署」爭議前，來先複習一下中華民國憲法規定的基本原則，第一，中華民國憲法第二條規定：中華民國之主權屬於國民全體。第二，中華民國憲法第六十二條規定：立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組織之，代表人民行使立法權。第三，民主法治國家運作起點：在憲法之下，立法委員代表人民立法，非民選機構的行政院必須依法行政。

樊啓明強調，根據中華民國憲法，公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」。總統賴清德沒有美國「口袋否決權」，中華民國憲法七十二條寫得很清楚：「立法院法律案通過後，總統『應』於收到後十日內公布之」。總統的公布只是程序上的最後一哩路，「應」字在法律上意義代表「必須」，賴清德無權扣留。

樊啓明指出，行政院長卓榮泰覆議輸了就得認，覆議案在立法院被否決了，根據憲法增修條文規定，行政院長「即應接受該決議」。 這裡的「接受」，包含完成後續的行政程序（即副署與執行），不副署就是違反憲法義務。

樊啓明認為，民進黨政府為了對抗在野黨占多數的國會，說是要創下憲政首例，比較遺憾的還有學者也甘於擔任跑龍套的洗地角色，就問如果綠營論述成立，是否就意味著行政權可以片面讓立法權歸零，立法院還需要存在嗎？這叫民主還是獨裁？



