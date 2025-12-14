財劃法、反年改法案府院定調「不副署＋不公布」成憲政首例！賴卓明對外說明...黨政人士：沒有行政獨裁問題

藍白惡修「財劃法」、政院提出覆議遭立法院否決，媒體今（14）日報導，府院高層已拍板「不副署、不公布」，將成為憲政首例。總統賴清德、行政院長卓榮泰明日都會正式對外說明，對於反年改相關法案，可能也會朝此方向規劃。一名黨政人士則說，在野黨若對政院決策不滿，也能有合法合憲的救濟手段，並無行政獨裁問題。

媒體今日報導，「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例；前天三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。賴清德明天將先在國政茶敘後對外說明，卓榮泰也會召開記者會，向國人說明不副署的理由。

媒體指出，府院高層原認為「不副署、不公布」時機未到，仍會副署並公布財劃法，但不會執行，而一週之前，民進黨內主流意見也認為「不執行」是可行方式。不過，消息披露後，卻引發台派學者、支持者強烈反彈，黨內意見出現大翻轉，讓兼任黨主席的賴總統前天不得不出面召開便當會聽取黨籍立委意見，定調「不副署」。

據了解，前天便當會後，府院隨即密集開會沙盤推演後續因應，卓揆昨也召集相關幕僚研擬對策，除盤點受到衝擊的明年度中央政府總預算案，也檢視對政策推動的影響，並針對藍白後續爭議法案提出應對方案。

另外，停砍年改的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」前天三讀，賴總統原盼立院再次審議，國政茶敘邀請立法院長韓國瑜，就是希望韓不要送出法案，爭取轉圜空間，但韓已婉拒出席，因此，相關法案也會朝「不副署、不公布」方向規劃。

一名黨政人士也說，目前連憲法法庭都被癱瘓，卓榮泰說過願意更多溝通，賴總統要召開國政茶會，但立法院長韓國瑜連出席都不出席，可見在野黨根本不願溝通、一意孤行。

該名人士表示，接下來還有許多違法違憲爭議法案，每一案狀況不一，要怎麼處理府院黨會步步為營，做好內部討論，「在野黨如對政院的決策不滿，也可以有合法合憲的救濟手段，按照前大法官許志雄的說法，沒有行政獨裁的問題。」

（圖片來源：總統府、行政院）

