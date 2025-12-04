《財劃法》怎解？李慧芝：會採取符合憲法的手段「對覆議有期待」

行政院今天舉辦院會後記者會，發言人李慧芝針對《財劃法》爭議說明。（圖／李怡安攝）

日前行政院對在野《財劃法》提出覆議，並提出院版《財劃法》，但院版卻被遭藍白聯手在立院程序委員會暫緩列案，被問及下一步動作，行政院今天（４日）舉辦院會後記者會，發言人李慧芝指出，針對立法院11月通過再修版《財劃法》，行政院長卓榮泰多次說明，中央會被迫舉債5638億元，不會依照這版本《財劃法》編列預算，因為不能當違法的政府，她說，將採取合乎憲法的政治手段，也表示對覆議結果還是很期待。

行政院今天舉辦院會後記者會，針對媒體問《財劃法》爭議若覆議結果還沒出爐，最後未能如意，院版《財劃法》也還沒獲審通過，政院是否只剩下釋憲途徑，而非重編明年度的總預算？

廣告 廣告

李慧芝回應，立法院11月通過再修版《財劃法》，中央會被迫舉債5638億元，超出債務流量的上限，因此卓榮泰多次說明，不會依照這版本的《財劃法》編列預算，因為不能當違法的政府，這是絕對不會發生的。

李慧芝指出，行政院守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下，採取符合憲法的手段，但再次希望立法院要回頭是岸，希望儘速審議院版的《財劃法》，才能夠讓水平分配更公平，事權分配也更合理。

另外媒體追問針對《財劃法》未來實際動作？李慧芝強調還是希望立法院在休會15天當中，再次重新審視院版本，目前行政院跟民進黨立院黨團是持續密切的溝通合作。那最重要還是希望在議題當中，是把時間空間都拉出來，如同卓榮泰曾說的，協商的大門是永遠敞開，對覆議的結果還是有期待。

李慧芝說明，行政院在這之中不斷地告訴大家，財劃法跟民眾是最直接相關，年初當時提出的新版財劃法，行政院也有提到公式分配的問題，但是都被忽略了，直到今年正式開始編預算時候，大家才發現真的有341億元無法分配。

李慧芝強調，均衡的財劃法才有均衡的總預算。現在各地方的版本當中，就只有院版的財劃法才可以辦得到，可以同時顧地方、顧中央、顧建設，也顧國防。他強調行政院也是個憲政的機關，所以要遵守憲法，必須在憲法的框架下，採取合乎憲法的政治手段。

另有媒體詢問，如果明年度總預算案沒有辦法及時審議通過，新一期的TPASS政策是否會受影響？李慧芝表示，包括TPASS 2.0、蘇澳溪分洪的治水計劃、生育給付每胎補助10萬元政策，都是在明年度中央政府總預算當中，如果費用沒有辦法如期上路的話，影響到的就是明年10多萬名新生兒家庭沒有辦法領到這補助。

李慧芝表示，TPASS 2.0影響的通勤族是每月平均是98.2萬，其中最大宗是在北基桃生活圈，影響範圍是非常廣泛的，總預算裡面的每分錢都跟國人的生活、照顧國人的民生利益息息相關，因此要再次強調，行政院希望立法院趕快審議中央政府總預算，才可以讓一切政策都能夠及時上路。



回到原文

更多鏡報報導

藍白擋國防預算及《財劃法》 卓榮泰：通過才能執行能福國利民

院版《財劃法》、1.25兆國防特別預算拚付委 藍白聯手10：9擋下

任內第8次！ 行政院對《財劃法》提覆議 卓榮泰：修法窒礙難行