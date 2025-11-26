《財劃法》才暴衝又推《國籍法》！林楚茵：國民黨洗人口三部曲

即時中心／張玉伶

立法院程序委員會昨（25）日，再度爆發朝野強烈攻防。藍白兩黨憑藉多數優勢，否決民進黨團主張，不僅將行政院提出的《財劃法》版本暫緩列案，甚至還將飽受爭議的《國籍法》修正案排入本週院會，引發綠營立委林楚茵痛批，國民黨協助中國「洗人口三部曲」。

藍白黨團昨日在立法院，再度以人數優勢，否決民進黨團主張，不僅將政院版的《財劃法》暫緩列案，還將近日屢遭外界批評的的《國籍法》修正案也排入院會。對此，林楚茵直言，國民黨洗人口三部曲登場，並痛批藍白就是「失速列車把台灣帶向深淵」。

林楚茵痛批，拿到無敵星星的藍白果然加速親中，國民黨昨日將《國籍法》交付本週院會一讀，而這就是國民黨協助中國「洗人口三部曲」最新一環。

接著，她指出，先前藍白希望推動的「中配六改四」和韓國瑜主政的立院法制局提出的「近親婚姻六親等改四親等」，再加上昨天提出的《國籍法》，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職。她認為，藍白很可能會像上週《財劃法》一樣橫柴迎入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀，《國籍法》很可能這週五院會再次上演。

而後，林楚茵還猜測，說不定後續藍白還會將「近親婚姻六親等改四親等」，讓入籍的中國人跟親戚 「假結婚真入籍參政」，滲透台灣社會。

最後，林楚茵酸，難怪先前鄭麗文會說「讓台灣人自豪說我是中國人」，畢竟在他的指示下，國民黨跟民眾黨正一步步打開中國滲透台灣之門！





