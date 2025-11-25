《財劃法》拿不出試算表 他轟爆行政院

▲行政院長卓榮泰盼立法院盡速通過《財政收支劃分法》，讓國家財政能永續。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，不過立法院才剛三讀通過《財劃法》，民眾黨揚言退回。立法院上周找了朝野黨團幹部與財政部溝通，不過國民黨立委賴士葆今（25）日受訪說，財政部長莊翠雲坦言算不出試算表，行政院閉門造車，《財劃法》要在立院交付委員會審查機會不高。

行政院版本送立法院後，今程序委員會要列入報告事項，周五院會才有機會付委。賴士葆說，韓國瑜上周五找了財政部長跟政院祕書長，與朝野黨團幹部開會，結論是財政部要在今天提供試算表，才看要不要付委，「但昨天部長打電話給我說算不出來」。

賴士葆痛批，沒有就是閉門造車，當天討論講得很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本，多少錢才來討論。賴士葆也強調，自己不是黨團幹部，但是認為付委機率不高，看政院如何溝通，民眾黨表明不給他過，兩個禮拜前通過黨團版本卻不實施，政院是自打嘴巴嗎？

