《財劃法》擬不副署不公布 卓揆將親上火線說明

雖然立法院長韓國瑜婉拒出席，總統賴清德召集的院際國政茶敘依然照常舉行，由行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君以及考試院正副院長參加。

15日適逢總統府公布《財劃法》最後期限，各界關注會中是否確認《財劃法》與停砍公教年金法案，府院執行不副署也不公布方式將創下憲政首例。

卓榮泰14日晚間就先在社群平台PO出黑白照，強調自己會「善盡民主憲政守門人職責」，並規劃下午親上火線召開記者會正式對外說明，不過相關做法引發在野黨痛批。

國民黨立院黨團書記長羅智強批評，「總統公布的法令，行政院院長不副署，這真的是滑天下之大稽，他是打臉總統，有沒有搞錯？總統對於立法院通過的法令應在10日內公布，這叫憲法義務，你沒有不公布的憲法的一個選擇權，倒閣之後60天國會才要重選，那60天就是行政權獨大嘛。」

面對綠營喊話不認同政院可發動倒閣，國民黨團回應不會隨之起舞，並質疑即使倒閣，卓榮泰也可能選擇不下台。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反駁，「如果不信任案投票通過，依憲法規定閣揆一定要下台，憲法法庭已經被癱瘓，沒有暫時處分的情況之下，不得不，閣揆用拒絕副署來為我們的憲政做最後的把關。」

藍綠各持己見，上演火車對撞，後續朝野衝突勢必更加激烈。

